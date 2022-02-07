Топ-3 простых способа снять гель-лак дома: больше не надо тратиться на салон

Казалось бы, снять лак с ногтей – занятие простое и понятное, но если дело касается гель-лака, то стоит учитывать особенности этого стойкого покрытия. Если бежать в салон нет желания или возможности, то справиться с этой задачей вполне под силу и в домашних условиях.

Домашний набор для удаления гель-лака

Готовые наборы, куда включены все необходимые средства и расходные материалы, - отличное решение для тех, кто хочет снять гель-лак в домашних условиях. Их цена стартует от 150 грн. в зависимости от бренда. Наборы просты в использовании и не требуют особых навыков.

Гель-лак можно снять тремя способами дома (www.pexels.com)

Специальные ванночки для ногтей

Этот способ займет время, но результат порадует. Для снятия гель-лака понадобится грубая пилочка, которой нужно снять блестящий верхний слой – это процедура займет не больше минуты.

Наполните миску теплой водой и добавьте в нее средство для снятия гель-лака. Делайте ванночку для ногтей в течение 20 мин. Удалите лак специальным скребком для ногтей (шабер или пушер). Если с первого раза справиться с покрытием не удастся, повторите процедуру несколько раз.

Алюминиевая фольга

Снять гель-лак с ногтей поможет фольга (www.pexels.com)

Это классический салонный метод снятия гель-лака, но повторить его можно и дома. Итак, поверхность ногтя надо для начала отшлифовать с помощью грубой пилочки, и снять блестящий верхний слой покрытия.

Разрежьте пополам косметические ватные диски, нанесите ацетон или жидкость для снятия гель-лака, положите их на ноготь, сверху плотно оберните и зафиксируйте алюминиевой фольгой.

Подождите около 10 минут, прежде чем снять фольгу и диск, а затем используйте пушер, чтобы избавиться от остатков покрытия на ногтевой пластине.