Для роскошной шевелюры: эксперт научила правильно ухаживать за волосами без лишних трат

Волосы - такое же наше отражение, как и кожа. Согласитесь, приятно смотреть на чистые, гладкие, ухоженные и блестящие волосы. Чтобы локоны были именно такими, вовсе не обязательно иметь модный фен или миллион баночек.

Эксперт написала простые советы по уходу за волосами:



1. Раз в неделю обязательно делайте пилинг кожи головы. Есть классные специальные пилинги, но также вполне допустимо использовать скраб (если кожа головы без высыпаний). Эта процедура обновляет кожу и позволяет "дышать". После пилинга головы часто даже головные боли проходят.



Правильный уход - залог красивых локонов (www.pexels.com)

2. Мытье. Каждое мытье - дважды. Первый раз смываем укладочные средства, если есть - сухой шампунь, грязь. Второй раз - придаем голове и волосам свежесть.

3. Бальзам/маска/кондиционер для волос. Все это - одно и то же. Конечно, выгоднее продать все три продукта под соусом разных задач. Но нет, у всех трёх задача одна. Выберете то, что вам больше нравится по текстуре. Нанесли, через несколько минут смыли. Не надо часами ходить "в маске".



4. Контрастный душ. После того как смыли все средства, сполосните кончики холодной водой.





Мытье и уход за локонами стоит сделать регулярной рутиной (www.pexels.com)

5. Не растирайте волосы полотенцем. Аккуратно "выжмите" воду в полотенце, просто промокнув.



6. Сушим волосы с расческой по направлению их роста - от корней к кончикам, помогая "закрывать" все чешуйки. Не оставляйте волосы высыхать самим. Теплый воздух фена (не горячий) - друг волос. Лучше сушить волосы "зонами", а не все сразу.



7. Расчесывать влажные волосы можно. Увлажненные (после маски или бальзама) они легко поддадутся расческе. Не дерите их. Лучше хорошо увлажните, и они расчешутся как в рекламе.



8. Общие советы по уходу за волосами: