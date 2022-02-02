Для розкішної шевелюри: експерт навчила правильно доглядати за волоссям без зайвих витрат

Волосся - таке ж наше відображення, як і шкіра. Погодьтеся, приємно дивитися на чисте, гладке, доглянуте й блискуче волосся. Щоб локони були саме такими, зовсім не обов'язково мати модний фен або мільйон баночок.

Експерт написала прості порадами по догляду за волоссям:



1. Раз на тиждень обов'язково робіть пілінг шкіри голови. Є класні спеціальні пілінги, але також цілком допустимо використовувати скраб (якщо шкіра голови без висипань). Ця процедура оновлює шкіру і дозволяє "дихати". Після пілінгу голови часто навіть головні болі проходять.



Правильний догляд-запорука красивих локонів (www.pexels.com)

2. Миття. Кожне миття - двічі. Перший раз змиваємо засоби для укладки, якщо є - сухий шампунь, бруд. Другий раз - надаємо голові та волоссю свіжість.

3. Бальзам / маска / кондиціонер для волосся. Все це - одне і те ж. Звичайно, вигідніше продати всі три продукти під соусом різних завдань. Але ні, у всіх трьох завдання одне. Виберіть те, що вам більше подобається за текстурою. Нанесли, через кілька хвилин змили. Не треба годинами ходити "в масці".



4. Контрастний душ. Після того як змили всі засоби, помийте кінчики холодною водою.





Миття і догляд за локонами варто зробити регулярною рутиною (www.pexels.com)

5. Не розтирайте волосся рушником. Акуратно "вичавіть" воду в рушник, просто промокнувши.



6. Сушимо волосся з гребінцем у напрямку його росту - від коренів до кінчиків, допомагаючи "закривати" все лусочки. Не залишайте волосся висихати самостійно. Тепле повітря фена (не гаряче) - друг волосся. Краще сушити волосся "зонами", а не все відразу.



7. Розчісувати вологе волосся можна. Зволожене (після маски або бальзаму) воно легко піддається гребінцю. Не видирайте його. Краще добре зволожте, і воно розчешеться як в рекламі.



8. Загальні поради щодо догляду за волоссям: