Euronews потрапив у скандал через голови "ДНР" Захарченко

Фото: av-zakharchenko.su

Захарченко потрапив у список значущих діячів науки, музики й літератури, які пішли з життя у 2018 році

Неприємна ситуація склалася у російській редакції каналу Euronews, яка склала список значущих діячів, які залишили цей світ в 2018 році. Про це повідомляють "Факти".

Euronews відніс до даного списку дійсно видатних людей в різних сферах діяльності, включаючи Стівена Хокінга, Філіпа Рота, Монсеррат Кабальє та ін.

Але абсолютною несподіванкою стало те, що в список потрапив голова "ДНР" Олександра Захарченко, який був убитий в серпні цього року.

Варто зазначити, агентство визнало, що прізвище Захарченка в даному списку виглядає дивно, але все ж вирішила його там залишити.

Раніше повідомлялося, що у справі про вбивство Захарченко з'явилися нові деталі. У вибухівку, яку встановили в кафе "Сепар" в Донецьку, була вмонтована міні-камера.

Нагадаємо, Захарченко був убитий 31 серпня 2018 року в центрі Донецька. Від отриманих травм він помер на місці.