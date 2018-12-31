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Euronews попал в скандал из-за главы "ДНР" Захарченко

STYLERЖизнь    31.12.2018 - 18:31
Euronews попал в скандал из-за главы "ДНР" Захарченко
Фото: av-zakharchenko.su

Захарченко попал в список значимых деятелей науки, музыки и литературы, которые ушли из жизни в 2018 году

Неприятная ситуация сложилась у российской редакции канала Euronews, которая составила список значимых деятелей, покинувших этот мир в 2018 году. Об этом сообщают "Факты".

Euronews отнес к жанному списку действительно выдающихся людей в разных сферах деятельности, включая Стивена Хокинга, Филипа Рота, Монсеррата Кабалье и др.

Но абсолютной неожиданностью стало то, что в список попал глава "ДНР" Александра Захарченко, который был убит в августе этого года.

Стоит отметить, агентство признало, что фамилия Захарченка в данном списке смотрится странно, но все же решила его там оставить.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве Захарченко появились новые детали. В взрывчатку, которую установили в кафе "Сепар" в Донецке, была вмонтирована мини-камера.

Напомним, Захарченко был убит 31 августа 2018 года в центре Донецка. От полученных травм он скончался на месте.

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