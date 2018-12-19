Евакуювали дітей: у Києві загорівся ліцей

Колаж РБК-Україна

Постраждалих не виявлено

19 грудня в Київському ліцеї відбулася НП: в кімнаті шкільного прибиральника спалахнув вогонь, який спричинив пожежу у всій будівлі. Про це інформує Київ Оперативний на сторінці Facebook.

Інцидент стався в Дарницькому районі столиці по вулиці Драгоманова, 9А у навчальному закладі № 303. Діти були евакуйовані з будівлі. На місце події вже прибули рятувальники. Уточнюється, що жертви і постраждалі відсутні.

Скріншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, у Житомирі 18 вересня виникла пожежа на території складу готової продукції картонного комбінату. Площа пожежі орієнтовно становить 3 тис. кв. м. До ліквідації пожежі було залучено 11 одиниць техніки та 63 рятувальника.

Ми писали, що ДСНС назвали число загиблих на пожежах за тиждень. За період з 10 по 16 грудня в Україні було зареєстровано більше тисячі надзвичайних подій, на які забезпечено реагування рятувальних підрозділів з виїздом до місця їх виникнення, в результаті вжитих заходів врятовано 53 людини.

Раніше повідомлялося, що вранці 14 грудня у Фастові (Київська область) в результаті вибуху частково обвалився п'ятиповерховий будинок. Як відомо, в результаті події загинули дві людини, ще один травмований. Зараз за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження, попередньою причиною в поліції називають вибух газу.

Також в одній із шкіл Вишневого (Київська область) в результаті негоди обвалився дах в спортивному залі ДЮСШ "Фаворит". На момент інциденту в приміщенні перебувало 30 дітей, однак тренер встигла їх евакуювати до падіння покрівлі.