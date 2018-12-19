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Эвакуировали детей: в Киеве загорелся лицей

STYLERЖизнь    19.12.2018 - 12:37
Эвакуировали детей: в Киеве загорелся лицей
Коллаж РБК-Украина

Пострадавших не обнаружено

19 декабря в Киевском лицее произошло ЧП: в комнате школьного уборщика вспыхнул огонь, который повлек за собой пожар во всем здании. Об этом информирует Киев Оперативный на странице в Facebook.

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы по улице Драгоманова, 9А в учебном заведении № 303. Дети были эвакуированы из здания. На место происшествия уже прибыли спасатели. Уточняется, что жертвы и пострадавшие отсутствуют.

Эвакуировали детей: в Киеве загорелся лицей

Скриншот поста: (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, в Житомире 18 сентября возник пожар на территории склада готовой продукции картонного комбината. Площадь пожара ориентировочно составляет 3 тыс. кв.м. К ликвидации пожара было привлечено 11 единиц техники и 63 спасателя.

Мы писали, что в ГСЧС назвали число погибших на пожарах за неделю. За период с 10 по 16 декабря в Украине было зарегистрировано более тысячи чрезвычайных происшествий, на которые обеспечено реагирование спасательных подразделений с выездом к месту их возникновения, в результате принятых мер спасены 53 человека.

Ранее сообщалось, что утром 14 декабря в Фастове (Киевская область) в результате взрыва частично обвалился пятиэтажный дом. Как известно, в результате происшествия погибли два человека, еще один травмирован. Сейчас по факту взрыва открыто уголовное производство, предварительной причиной в полиции называют взрыв газа.

Также в одной из школ Вишневого (Киевская область) в результате непогоды обрушилась крыша в спортивном зале ДЮСШ "Фаворит". На момент инцидента в помещении находились 30 детей, однако тренер успела их эвакуировать до падения кровли.

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