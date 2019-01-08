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Європу накрив потужний снігопад, 13 людей вже загинули (фото)

STYLERЖиття    08.01.2019 - 21:53
Європу накрив потужний снігопад, 13 людей вже загинули (фото)
Колаж: РБК-Україна

Лавини - основна причина загибелі людей

Сотні людей в Альпійському регіоні стали заручниками сильного снігопаду. За останній тиждень в Європі через негоду загинули 13 чоловік. При цьому більшість втратили життя через сходження лавин. Про це повідомляє The Associated Press.

В Норвегії через сніговий шторм знову припинені пошуки чотирьох лижників. Передбачається, що 29-річна шведка і три фінна у віці 29, 32 і 36 років загинули після того, як минулого тижня лавина шириною 300 метрів зійшла на долину недалеко від північного міста Тромсе.

У вівторок румунська поліція виявила заморожене тіло 67-річного чоловіка на автостоянці в південному місті Слатіна після того, як його дружина повідомила, що він не повернувся з роботи.

Варто відзначити, що температура в Румунії в одній області впала до мінус 24 за Цельсієм.

В Австрії сотні жителів застрягли в своїх будинках через перекриття доріг, а в деяких регіонах перебої з подачею електроенергії. Це сталося після того, як засніжені дерева пошкодили лінії електропередач.

Школи в деяких австрійських регіонах закриті вже другий день. При цьому домовласникам рекомендують прибирати сніг з дахів після того, як кілька дахів будівель були зруйновані через скупчення снігу.

78-річний чоловік отримав серйозні поранення, коли він впав з даху свого будинку в Туррахе під час прибирання снігу.

У понеділок ввечері альпіністи врятували 11 німецьких туристів, які застрягли в п'ятницю в хатині біля Зальцбурга і залишилися без електрики і з невеликою кількістю їжі.

Під лавинами також загинули люди в Швейцарії, Австрії та Німеччини. Влада попередила, що тривають снігопади збільшують і без того високий ризик нових лавин.

Варто зазначити, що в Україні в найближчі дні очікуються також снігопади і зниження температури.

Раніше повідомлялося, що США обрушився сніговий шторм, в результаті якого загинуло дві людини.

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