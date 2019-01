Європу накрив потужний снігопад, 13 людей вже загинули (фото)

Колаж: РБК-Україна

Лавини - основна причина загибелі людей

Сотні людей в Альпійському регіоні стали заручниками сильного снігопаду. За останній тиждень в Європі через негоду загинули 13 чоловік. При цьому більшість втратили життя через сходження лавин. Про це повідомляє The Associated Press.

В Норвегії через сніговий шторм знову припинені пошуки чотирьох лижників. Передбачається, що 29-річна шведка і три фінна у віці 29, 32 і 36 років загинули після того, як минулого тижня лавина шириною 300 метрів зійшла на долину недалеко від північного міста Тромсе.

HUGE amounts of snow in Hinterthal, Austria this morning, January 7. Report: Yvonne Kremsmayer pic.twitter.com/DB5nDKJBsh — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.

У вівторок румунська поліція виявила заморожене тіло 67-річного чоловіка на автостоянці в південному місті Слатіна після того, як його дружина повідомила, що він не повернувся з роботи.

Варто відзначити, що температура в Румунії в одній області впала до мінус 24 за Цельсієм.

Big snow in Adleralm, South Tyrol, north Italy yesterday, January 6! Report: Adleralm / Meteo Alto Adige Südtirols Wetterseite pic.twitter.com/ZJiA3YOab8 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.

В Австрії сотні жителів застрягли в своїх будинках через перекриття доріг, а в деяких регіонах перебої з подачею електроенергії. Це сталося після того, як засніжені дерева пошкодили лінії електропередач.

Школи в деяких австрійських регіонах закриті вже другий день. При цьому домовласникам рекомендують прибирати сніг з дахів після того, як кілька дахів будівель були зруйновані через скупчення снігу.

HUGE amounts of snow for parts of Austria and Switzerland in the next several days! Image: wettermullerhttps://t.co/yArLrHpciB pic.twitter.com/wYr9DcVe54 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 січня 2019 р.

78-річний чоловік отримав серйозні поранення, коли він впав з даху свого будинку в Туррахе під час прибирання снігу.

Enormous amoutns of snow in Obertauern, Austria today, January 7. Report: Sturmjägerteam Erzgebirge/Vogtland pic.twitter.com/qemESOeYzn — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 січня 2019 р.

У понеділок ввечері альпіністи врятували 11 німецьких туристів, які застрягли в п'ятницю в хатині біля Зальцбурга і залишилися без електрики і з невеликою кількістю їжі.

HUGE amounts of snow in Tauplitz, Austria today, January 8. Report via Weather/Meteo World pic.twitter.com/rgIbPwnHYI — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 січня 2019 р.

Під лавинами також загинули люди в Швейцарії, Австрії та Німеччини. Влада попередила, що тривають снігопади збільшують і без того високий ризик нових лавин.

HUGE amounts of snow in Zürs, Austria last night, January 7. Report: Unwetterbeobachtung CH/EU - UwBe International pic.twitter.com/E2abFplvUA — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 8 січня 2019 р.

Варто зазначити, що в Україні в найближчі дні очікуються також снігопади і зниження температури.

Раніше повідомлялося, що США обрушився сніговий шторм, в результаті якого загинуло дві людини.