Европу накрыл мощный снегопад, 13 человек уже погибли (фото)

Коллаж: РБК-Украина

Лавины - основная причина гибели людей

Сотни людей в Альпийском регионе стали заложниками сильнейшего снегопада. За последнюю неделю в Европе из-за непогоды погибло 13 человек. При этом большинство лишились жизни из-за схода лавин. Об этом сообщает The Associated Press.

В Норвегии из-за снежного шторма вновь приостановлены поиски четырех лыжников. Предполагается, что 29-летняя шведка и три финна в возрасте 29, 32 и 36 лет погибли после того, как на прошлой неделе лавина шириной 300 метров сошла на долину недалеко от северного города Тромсе.

В Hinterthal, Австрия, утром 7 января выпало огромное количество снега.

Во вторник румынская полиция обнаружила замороженное тело 67-летнего мужчины на автостоянке в южном городе Слатина после того, как его жена сообщила, что он не вернулся с работы.

Стоить отметить, что температура в Румынии в одной области упала до минус 24 по Цельсию.

Большой снегопад в Adleralm, Южный Тироль, северная Италия, 6 января.

В Австрии сотни жителей застряли в своих домах из-за перекрытых дорог, а в некоторых регионах перебои с подачей электроэнергии. Это случилось после того, как заснеженные деревья повредили линии электропередач.

Школы в некоторых австрийских регионах закрыты уже второй день. При этом домовладельцам рекомендуют убирать снег со своих крыш после того, как несколько крыш зданий были разрушены из-за скопления снега.

Огромное количество снега ожидается в некоторых частях Австрии и Швейцарии в ближайшие несколько дней.

78-летний мужчина получил серьезные ранения, когда он упал с крыши своего дома в Туррахе во время уборки снега.

Огромное количество снега в Obertauern, Австрия, 7 января.

В понедельник вечером альпинисты спасли 11 немецких туристов, которые застряли в пятницу в хижине возле Зальцбурга и остались без электричества и с небольшим количеством еды.

Огромное количество снега в Tauplitz, Австрия, 8 января.

Под лавинами также погибли люди в Швейцарии, Австрии и Германии. Власти предупредили, что продолжающиеся снегопады увеличивают и без того высокий риск новых лавин.

Огромное количество снега в Zürs, Австрия, ночью 7 января.

Стоит отметить, что в Украине в ближайшие дни ожидаются также снегопады и снижение температуры.

Ранее сообщалось, что на США обрушился снежный шторм, в результате которого погибло два человека.