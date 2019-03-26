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Євробачення 2019 під загрозою зриву: усе виявилося дуже серйозно

STYLERЖиття    26.03.2019 - 13:15
Євробачення 2019 під загрозою зриву: усе виявилося дуже серйозно
Євробачення 2019 в Ізраїлі може не відбутися (eurovisionworld.com)

Багато країн можуть відмовитися від поїздки в Ізраїль на Євробачення 2019

Євробачення 2019, яке повинно пройти з 14 по 18 у столиці Ізраїлі Тель-Авіві, може зірватися. Причина - загрози порушення безпеки.

За інформацією західних ЗМІ, про те, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення можуть перенести в інше місто або навіть країну, заговорили після того, як у понеділок терористами ХАМАС була випущена ракета, яка рознесла будинок в Мишмеріті (це всього трохи менше 20 км від безпосереднього місця проведення конкурсу).

Євробачення 2019 під загрозою зриву: усе виявилося дуже серйозно

Місце обстрілу Ізраїлю (фото: twitter.com USAmbIsrael)

Представники делегацій деяких країн-учасниць, стурбовані ситуацією в Ізраїлі, вже звернулися до керівництва конкурсу з відповідною заявою. У відповідь на це, правда, Європейський мовний союз оголосив, що підготовка до конкурсу триває, а мови про перенесення музичного дійства навіть не йде.

"Ми працюємо з ізраїльською владою, щоб забезпечити всі заходи безпеки та комфорту для всіх, хто готується до Євробачення в травні і бере участь в ньому, а також уважно стежимо за ситуацією в Ізраїлі. Тільки війна або великомасштабна військова операція може перешкодити проведенню конкурсу", - зазначили в союзі.

При цьому організатори відмовилися відповісти на питання, що станеться, якщо делегації з різних країн, в разі повторення подібних терористичних актів, будуть уникати приїзду в Ізраїль.

Євробачення 2019 під загрозою зриву: усе виявилося дуже серйозно

Місце, де пройде Євробачення 2019 (фото: eurovisionworld.com)

Між іншим, в столиці Ізраїлю вже ведуться роботи з облаштування залу і майданчиків. А нещодавно в мережу злили перші кадри головної сцени Євробачення 2019.

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