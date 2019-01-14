Facebook виявив російське адміністрування на багатьох українських спільнотах

Колаж: РБК-Україна

Щоб подивитися розташування адміністрації спільноти необхідно натиснути на вкладку "Інформація та реклама"

Соціальна мережа Facebook почала показувати країни з яких ведеться адміністрування популярних сторінок соцмережі. При цьому з'ясувалося, що на багатьох українських спільнотах адміністрацією займаються люди з РФ. Про це повідомляє Наталя Білова на своїй сторінці в Facebook.

Вона надала скріншоти декількох популярних спільнот, на котрих видно, їх адмініструванням займалися люди з Росії.

Інформація про місцезнаходження адміністрації спільноти знаходиться у вкладці "Інформація і реклама".

Фото: facebook.com/natasha.belova.792

Варто зазначити, що в серпні 2018 року компанія Facebook зобов'язала адміністраторів популярних американських спільнот підтвердити свої дані і місце розташування за допомогою геолокаціі та паспорта.

Такі заходи були вжиті у зв'язку з виборами президента США. Щоб ніхто з іноземного уряду не зміг вплинути на вибори з допомогою Facebook-спільнот.

Користувачі мережі також прокоментували цю новину.

"Ресурс пана Азарова в Росії? Яка несподіванка", - написав Ігор Мягченков.

Скріншот с Facebook

"Ох, ну куплять українські VPNы", - прокоментував Сергій Карпенко.

Нагадаємо, що в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні (США) у студентів з'явиться курс, присвячений російській гібридній загрозі.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко повідомив про те, що Росія використовує нові засоби інформаційної пропаганди проти керівництва України і Молдови.

Ми також повідомляли про те, що Порошенко назвав ознаки гібридної війни, яку веде Росія проти України.