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Facebook выявил российское администрирование на многих украинских сообществах

STYLERЖизнь    14.01.2019 - 17:41
Facebook выявил российское администрирование на многих украинских сообществах
Коллаж: РБК-Украина

Чтобы посмотреть местоположение администрации сообщества необходимо нажать на вкладку "Информация и реклама"

Социальная сеть Facebook начала показывать страны из которых ведется администрирование популярных страниц соцсети. При этом выяснилось, что на многих украинских сообществах администрацией занимаются люди из РФ. Об этом сообщает Наташа Белова на своей странице в Facebook.

Она предоставила скриншоты нескольких популярных сообществ, на котрых видно, их администрированием занимались люди из России.

Информация об местоположении администрации сообщества находится во вкладке "Информация и реклама".

 

Фото: facebook.com/natasha.belova.792

Стоит отметить, что в августе 2018 года компания Facebook обязала администраторов популярных американских сообществ подтвердить свои данные и местоположение с помощью геолокации и паспорта.

Такие меры были приняты в связи с выборами президента США. Чтобы никто из иностранного правительства не смог повлиять на выборы с помощью Facebook-сообществ.

Пользователи сети также прокомментировали эту новость.

"Ресурс господина Азарова в России? Какая неожиданность", - написал Игорь Мягченков.

Facebook выявил российское администрирование на многих украинских сообществах

Скриншот с Facebook

"Ох, ну купят украинские VPNы", - прокомментировал Сергей Карпенко.

Напомним, что в Джорджтаунском университете в Вашингтоне (США) у студентов появится курс, посвященный российской гибридной угрозе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко сообщил о том, что Россия использует новые средства информационной пропаганды против руководства Украины и Молдовы.

Мы также сообщали о том, что Порошенко назвал признаки гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

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