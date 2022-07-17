Фаната "русского мира" суд в Одесі зобов'язав прочитати 10-томник Грушевського
В Одесі суд призначив чоловікові, який строчив антиукраїнські пости в соцмережі "Одноклассники" із закликами до порушення цілісності та суверенітету нашої країни, незвичайне покарання - прочитати фундаментальну працю Михайла Грушевського в десяти томах "Історія України-Руси".
Таке рішення опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень в Україні.
Відповідний вердикт виніс суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов 12 липня щодо місцевого жителя, обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення за такими двома статтями:
- ч. 2 ст. 109 КК - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій;
- ч. 1 ст. 110 ККУ - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики або розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
У матеріалах справи вказується, що фанат "русского мира" з Одеси протягом майже двох місяців (30.03.2022 - 19.05.2022) зі свого смартфона розміщував в мережі антиукраїнські публікації.
Також наводяться цитати постів обвинуваченого, з фантазіями про "новоросію", мріями передати РФ деякі українські міста й області (серед них Харків, Маріуполь, Суми, Дніпро, Кропивницький та інші), закликами зі зброєю в руках боротися проти законної влади, некоректними картами України з відсутністю ряду регіонів, та інше:
В Одесі судили фаната "русского мира" (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)
Як виявилося пізніше, після свого затримання підозрюваний заявив, що "щиро кається", і 3 червня уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це, а також відсутність і чоловіка судимостей раніше, суддя Донцов вирішив пом'якшити покарання.
У підсумку обвинувачений був визнаний винним за обома статтями, але отримав умовний термін з умовою прочитати підручник з історії України авторства Михайла Грушевського, вченого і державного діяча, Голови Центральної Ради УНР (1917-1918 роки).
Нагадаємо, що 10-томна монографія "Історія України-Руси" - літературна праця життя Грушевського. Містить виклад історії нашої країни з найдавніших часів до другої половини 17 століття. Михайло Сергійович писав роботу протягом 1895-1933 років.
Так, замість 4 років позбавлення волі (такий термін передбачений за ч.1 ст. 110 КК, і з урахуванням поглинання менш суворого покарання більш суворим, а саме 2 роки позбавлення волі за ч. 2 ст. 109 КК), чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном на 2 роки та обов'язком зайнятися читанням.
Рішення суду у справі одесита за заклики в мережі до повалення влади і порушення територіальної цілісності України (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)
Зазначається також, що на даний вирок може бути подана апеляційна скарга протягом 30 діб з дня оголошення вироку (12 липня).
До речі, подібний вердикт суду для Одеської Феміди - не нововведення. Так, ще в листопаді 2021-го дрібному злодюжці дали умовне і зобов'язали прочитати Івана Франка та Льва Толстого.
А з вердиктів вже після початку повномасштабного вторгнення РФ варто згадати про недавнє рішення суду зобов'язати місцевого жителя, який в соцмережах назвав Одесу "новоросією", читати українську літературу про радянський терор. А саме твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія".