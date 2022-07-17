Фаната "русского мира" суд в Одесі зобов'язав прочитати 10-томник Грушевського

В Одесі суд призначив чоловікові, який строчив антиукраїнські пости в соцмережі "Одноклассники" із закликами до порушення цілісності та суверенітету нашої країни, незвичайне покарання - прочитати фундаментальну працю Михайла Грушевського в десяти томах "Історія України-Руси".

Таке рішення опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень в Україні.

Відповідний вердикт виніс суддя Приморського районного суду Одеси Денис Донцов 12 липня щодо місцевого жителя, обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення за такими двома статтями:

ч. 2 ст. 109 КК - публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій;

- публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій; ч. 1 ст. 110 ККУ - умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики або розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

У матеріалах справи вказується, що фанат "русского мира" з Одеси протягом майже двох місяців (30.03.2022 - 19.05.2022) зі свого смартфона розміщував в мережі антиукраїнські публікації.

Також наводяться цитати постів обвинуваченого, з фантазіями про "новоросію", мріями передати РФ деякі українські міста й області (серед них Харків, Маріуполь, Суми, Дніпро, Кропивницький та інші), закликами зі зброєю в руках боротися проти законної влади, некоректними картами України з відсутністю ряду регіонів, та інше:

В Одесі судили фаната "русского мира" (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)

Як виявилося пізніше, після свого затримання підозрюваний заявив, що "щиро кається", і 3 червня уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це, а також відсутність і чоловіка судимостей раніше, суддя Донцов вирішив пом'якшити покарання.

У підсумку обвинувачений був визнаний винним за обома статтями, але отримав умовний термін з умовою прочитати підручник з історії України авторства Михайла Грушевського, вченого і державного діяча, Голови Центральної Ради УНР (1917-1918 роки).

Нагадаємо, що 10-томна монографія "Історія України-Руси" - літературна праця життя Грушевського. Містить виклад історії нашої країни з найдавніших часів до другої половини 17 століття. Михайло Сергійович писав роботу протягом 1895-1933 років.

Так, замість 4 років позбавлення волі (такий термін передбачений за ч.1 ст. 110 КК, і з урахуванням поглинання менш суворого покарання більш суворим, а саме 2 роки позбавлення волі за ч. 2 ст. 109 КК), чоловіка звільнили від відбування призначеного покарання з випробувальним терміном на 2 роки та обов'язком зайнятися читанням.

Рішення суду у справі одесита за заклики в мережі до повалення влади і порушення територіальної цілісності України (фото: скрін reyestr.court.gov.ua)

Зазначається також, що на даний вирок може бути подана апеляційна скарга протягом 30 діб з дня оголошення вироку (12 липня).