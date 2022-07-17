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Фаната "русского мира" суд в Одессе обязал прочесть 10-томник Грушевского

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 17 июля 2022 20:46
Фаната "русского мира" суд в Одессе обязал прочесть 10-томник Грушевского Коллаж РБК-Украина: в Одессе суд обязал мужчину читать Михаила Грушевского
Автор: Владимир Костырин

В Одессе суд назначил мужчине, который строчил антиукраинские посты в соцсети "Одноклассники" с призывами к нарушению целостности и суверенитета нашей страны, необычное наказание - прочитать фундаментальный труд Михаила Грушевского в десяти томах "История Украины-Руси".

Такое решение опубликовано в Едином реестре судебных решений в Украине.

Соответствующий вердикт вынес судья Приморского районного суда Одессы Денис Донцов 12 июля в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения по таким двум статьям:

  • ч. 2 ст. 109 УК - публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий;
  • ч. 1 ст. 110 УКУ - преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также публичные призывы или распространение материалов с призывами к совершению таких действий.

В материалах дела указывается, что фанат "русского мира" из Одессы в течение почти двух месяцев (30.03.2022 - 19.05.2022) со своего смартфона размещал в сети антиукраинские публикации.

Также приводятся цитаты постов обвиняемого, с фантазиями о "новоросии", мечтами передать РФ некоторые украинские города и области (среди них Харьков, Мариуполь, Сумы, Днепр, Кропивницкий и другие), призывами с оружием в руках бороться против законной власти, некорректными картами Украины с отсутствием ряда регионов, и прочее:

Фаната &quot;русского мира&quot; суд в Одессе обязал прочесть 10-томник Грушевского

В Одессе судили фаната "русского мира" (фото: скрин reyestr.court.gov.ua)

Как оказалось позже, после своего задержания подозреваемый заявил, что "искренне раскаивается", и 3 июня заключил с прокурором соглашение о признании виновности. Ввиду этого, а также отсутствия и мужчины судимостей ранее, судья Донцов решил смягчить наказание.

В итоге обвиняемый был признан виновным по обеим статьям, но получил условный срок с условием прочитать учебник по истории Украины авторства Михаила Грушевского, ученого и государственного деятеля, главы Центральной Рады УНР (1917-1918 года).

Напомним, что 10-томная монография "История Украины-Руси" - литературный труд жизни Грушевского. Содержит изложение истории нашей страны с древнейших времен до второй половины 17 века. Михаил Сергеевич писал работу в течение 1895-1933 годов.

Так, вместо 4 лет лишения свободы (такой срок предусмотрен по ч. 1 ст. 110 УК, и с учетом поглощения менее строгого наказания более суровым, а именно 2 года лишения свободы по ч. 2 ст. 109 УК), мужчину освободили от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком на 2 года и обязанностью заняться чтением.

Фаната &quot;русского мира&quot; суд в Одессе обязал прочесть 10-томник Грушевского

Решение суда по делу одессита за призывы в сети к свержению власти и нарушению территориальной целостности Украины (фото: скрин reyestr.court.gov.ua)

Отмечается также, что на данный приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение 30 суток со дня оглашения приговора (12 июля).

Кстати, подобный вердикт суда для Одесской Фемиды - не новшество. Так, еще в ноябре 2021-го мелкому воришке дали условное и обязали прочитать Ивана Франко и Льва Толстого.

А из вердиктов уже после начала полномасштабного вторжения РФ стоит упомянуть о недавнем решении суда обязать местного жителя, который в соцсетях назвал Одессу "новороссией", читать украинскую литературу о советском терроре. А именно произведения Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария".

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