Навколо форми збірної України новий скандал. У чому ж "зрада"?

Так, у Росії обурилося з того, що на футболках зображена мапа України разом із Кримом, а також нанесені написи "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Для українців у цьому немає нічого дивного, адже Україна – єдина та неподільна. Але ж на Росії буквально палало від нової форми.

"Шрифт напису кривий, косий, застарілий і безплатний. Вперше я зустрівся з цим шрифтом, коли за 10 гривень купив на "Петрівці" диск "1000 кращих російських шрифтів 1999". Радує, що ні Betina Script, звичайно", - пише Genn Osypenko.

Також він додав, що шрифт називається Arbat Bold.

Зауважимо, що в УЄФА нову форму затвердили, адже вона відповідає усім вимогам і змінювати її не будуть.

Водночас у мережі українці висміяли реакцію Росії на цю ситуацію.

Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz