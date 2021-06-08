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Навколо форми збірної України новий скандал. У чому ж "зрада"?

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Вівторок 08 червня 2021 18:37
Навколо форми збірної України новий скандал. У чому ж "зрада"? Фото: форма збірної України потрапила у скандал (facebook/andriy pavelko)
Автор: Тетяна Самарук

Форма збірної України з футболу для Євро-2020 потрапила у скандал. Новий дизайн форми викликав справжню істерику в Росії.

Про це у Facebook повідомив користувач Genn Osypenko.

Так, у Росії обурилося з того, що на футболках зображена мапа України разом із Кримом, а також нанесені написи "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Для українців у цьому немає нічого дивного, адже Україна – єдина та неподільна. Але ж на Росії буквально палало від нової форми.

"Шрифт напису кривий, косий, застарілий і безплатний. Вперше я зустрівся з цим шрифтом, коли за 10 гривень купив на "Петрівці" диск "1000 кращих російських шрифтів 1999". Радує, що ні Betina Script, звичайно", - пише Genn Osypenko.

Також він додав, що шрифт називається Arbat Bold.

Зауважимо, що в УЄФА нову форму затвердили, адже вона відповідає усім вимогам і змінювати її не будуть.

Водночас у мережі українці висміяли реакцію Росії на цю ситуацію.

Скандальний плейлист збірної України

Але це ще не все, футболісти збірної України склали плейлист національної команди, присвячений до Євро-2020. Дані плейлисти створювали гравці всіх збірних-учасників Євро.

Три з дев’яти треків належать авторству російських виконавців. Зокрема, до улюблених пісень "синьо-жовтих" потрапили: Моргенштерн "Дуло", Dead Blonde "Мальчик на девятке" та 10AGE "Нет интереса".

Зазначимо, що єдина українська пісня в плейлісті збірної України – "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця", яка була візитівкою нашої команди на Євро-2016.
Навколо форми збірної України новий скандал. У чому ж &quot;зрада&quot;?

Раніше ми повідомляли, що у росіян "палає" через нову форму збірної України.

Також ми писали про те, хто виграє Євро 2020, яке стартує 11 червня. За головний трофей Чемпіонату Європи будуть боротися 24 футбольні збірні.

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