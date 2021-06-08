Навколо форми збірної України новий скандал. У чому ж "зрада"?

Форма збірної України з футболу для Євро-2020 потрапила у скандал. Новий дизайн форми викликав справжню істерику в Росії.

Про це у Facebook повідомив користувач Genn Osypenko.

Так, у Росії обурилося з того, що на футболках зображена мапа України разом із Кримом, а також нанесені написи "Слава Україні!" і "Героям слава!".

Для українців у цьому немає нічого дивного, адже Україна – єдина та неподільна. Але ж на Росії буквально палало від нової форми.

"Шрифт напису кривий, косий, застарілий і безплатний. Вперше я зустрівся з цим шрифтом, коли за 10 гривень купив на "Петрівці" диск "1000 кращих російських шрифтів 1999". Радує, що ні Betina Script, звичайно", - пише Genn Osypenko.

Також він додав, що шрифт називається Arbat Bold.

Зауважимо, що в УЄФА нову форму затвердили, адже вона відповідає усім вимогам і змінювати її не будуть.

Водночас у мережі українці висміяли реакцію Росії на цю ситуацію.

Збірна України з футболу презентувала нову форму



На цій формі все на місце.

І карта України включно з Кримом і Донбасом



І надписи Слава Україні - Героям Слава!



Істерикою Росії задоволений!Вірю - в них все вийде

Слава Україні! Слава нашим футболістам! pic.twitter.com/xuM0T9DXL0 — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) June 6, 2021

Збірна України з футболу презентувала форму, в якій виступатиме на «Євро-2020».



Як на мене - просто чудово!



Сподіваюсь і на якісну гру! pic.twitter.com/F2v9VPBiom — Назар Приходько (@nazareye) June 6, 2021

Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 6, 2021

Русні допекла оновлена форма української збірної.



Приємно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT — Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021

Нам подобається нова форма. Слава Україні! #КримЦеУкраїна

Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021

Скандальний плейлист збірної України

Але це ще не все, футболісти збірної України склали плейлист національної команди, присвячений до Євро-2020. Дані плейлисти створювали гравці всіх збірних-учасників Євро.



Три з дев’яти треків належать авторству російських виконавців. Зокрема, до улюблених пісень "синьо-жовтих" потрапили: Моргенштерн "Дуло", Dead Blonde "Мальчик на девятке" та 10AGE "Нет интереса".

Зазначимо, що єдина українська пісня в плейлісті збірної України – "Їхали козаки" гурту "Тінь сонця", яка була візитівкою нашої команди на Євро-2016.

