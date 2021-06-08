Вокруг формы сборной Украины новый скандал. В чем же "измена"?

Форма сборной Украины по футболу для Евро-2020 попала в скандал. Новый дизайн формы вызвал настоящую истерику в России.

Об этом в Facebook сообщил пользователь Genn Osypenko.

Так, в России возмутилось с того, что на футболках изображена карта Украины вместе с Крымом, а также нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Для украинцев в этом нет ничего удивительного, ведь Украина - единственная и неделимая. Но в России буквально пылало от новой формы.

"Шрифт надписи кривой, косой, устаревший и бесплатный. Впервые я встретился с этим шрифтом, когда за 10 гривен купил на "Петровке" диск "1000 лучших русских шрифтов 1999". Радует, что нет Betina Script, конечно", - пишет Genn Osypenko.

Также он добавил, что шрифт называется Arbat Bold.

Заметим, что в УЕФА новую форму утвердили, ведь она отвечает всем требованиям и менять ее не будут.

В то же время в сети украинцы высмеяли реакцию России на эту ситуацию.

Сборная Украины по футболу презентовала новую форму



На этой форме все на место.

И карта Украины включительно с Крымом и Донбассом



И надписи Слава Украине-Героям Слава!



Истерикой России доволен!Верю-у них все получится

Слава Украине! Слава нашим футболистам! pic.twitter.com/xuM0T9DXL0 — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) June 6, 2021

Сборная Украины по футболу презентовала форму, в которой будет выступать на «Евро-2020».



По мне - просто замечательно!



Надеюсь и на качественную игру! pic.twitter.com/F2v9VPBiom — Назар Приходько (@nazareye) June 6, 2021

Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 6, 2021

Русні допекла обновленная форма украинской сборной.



Приятно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT — Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021