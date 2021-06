Вокруг формы сборной Украины новый скандал. В чем же "измена"?

Так, в России возмутилось с того, что на футболках изображена карта Украины вместе с Крымом, а также нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Для украинцев в этом нет ничего удивительного, ведь Украина - единственная и неделимая. Но в России буквально пылало от новой формы.

"Шрифт надписи кривой, косой, устаревший и бесплатный. Впервые я встретился с этим шрифтом, когда за 10 гривен купил на "Петровке" диск "1000 лучших русских шрифтов 1999". Радует, что нет Betina Script, конечно", - пишет Genn Osypenko.

Также он добавил, что шрифт называется Arbat Bold.

Заметим, что в УЕФА новую форму утвердили, ведь она отвечает всем требованиям и менять ее не будут.

В то же время в сети украинцы высмеяли реакцию России на эту ситуацию.

Нам нравится новая форма. Слава Украине! #КримЦеУкраїна

Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz