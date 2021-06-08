Вокруг формы сборной Украины новый скандал. В чем же "измена"?
Форма сборной Украины по футболу для Евро-2020 попала в скандал. Новый дизайн формы вызвал настоящую истерику в России.
Об этом в Facebook сообщил пользователь Genn Osypenko.
Так, в России возмутилось с того, что на футболках изображена карта Украины вместе с Крымом, а также нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".
Для украинцев в этом нет ничего удивительного, ведь Украина - единственная и неделимая. Но в России буквально пылало от новой формы.
"Шрифт надписи кривой, косой, устаревший и бесплатный. Впервые я встретился с этим шрифтом, когда за 10 гривен купил на "Петровке" диск "1000 лучших русских шрифтов 1999". Радует, что нет Betina Script, конечно", - пишет Genn Osypenko.
Также он добавил, что шрифт называется Arbat Bold.
Заметим, что в УЕФА новую форму утвердили, ведь она отвечает всем требованиям и менять ее не будут.
В то же время в сети украинцы высмеяли реакцию России на эту ситуацию.
Сборная Украины по футболу презентовала новую форму— Roman Davydenko (@RomanDmitrich) June 6, 2021
На этой форме все на место.
И карта Украины включительно с Крымом и Донбассом
И надписи Слава Украине-Героям Слава!
Истерикой России доволен!Верю-у них все получится
Слава Украине! Слава нашим футболистам! pic.twitter.com/xuM0T9DXL0
Сборная Украины по футболу презентовала форму, в которой будет выступать на «Евро-2020».— Назар Приходько (@nazareye) June 6, 2021
По мне - просто замечательно!
Надеюсь и на качественную игру! pic.twitter.com/F2v9VPBiom
Обычно я не коллекционирую футболки, но после того, как реагируют на новую футболку сборной Украины, я обязательно приобрету одну! Слава Украине!— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) June 6, 2021
Русні допекла обновленная форма украинской сборной.— Sex Education (@nakhiba) June 6, 2021
Приятно) pic.twitter.com/YSvAbKj3fT
Нам нравится новая форма. Слава Украине! #КримЦеУкраїна— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 7, 2021
Love the new look. Glory to Ukraine! #CrimeaisUkraine pic.twitter.com/a6SOgsTvlz
Ранее мы сообщали, что у россиян "пылает" из-за новой формы сборной Украины.
Также мы писали о том, кто выиграет Евро 2020, которое стартует 11 июня. За главный трофей чемпионата Европы будут бороться 24 футбольные сборные.