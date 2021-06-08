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Вокруг формы сборной Украины новый скандал. В чем же "измена"?

Новина українською →
Вторник 08 июня 2021 18:37
Вокруг формы сборной Украины новый скандал. В чем же "измена"? Фото: форма сборной Украины попала в скандал (facebook/andriy pavelko)
Автор: Тетяна Самарук

Форма сборной Украины по футболу для Евро-2020 попала в скандал. Новый дизайн формы вызвал настоящую истерику в России.

Об этом в Facebook сообщил пользователь Genn Osypenko.

Так, в России возмутилось с того, что на футболках изображена карта Украины вместе с Крымом, а также нанесены надписи "Слава Украине!" и "Героям слава!".

Для украинцев в этом нет ничего удивительного, ведь Украина - единственная и неделимая. Но в России буквально пылало от новой формы.

"Шрифт надписи кривой, косой, устаревший и бесплатный. Впервые я встретился с этим шрифтом, когда за 10 гривен купил на "Петровке" диск "1000 лучших русских шрифтов 1999". Радует, что нет Betina Script, конечно", - пишет Genn Osypenko.

Также он добавил, что шрифт называется Arbat Bold.

Заметим, что в УЕФА новую форму утвердили, ведь она отвечает всем требованиям и менять ее не будут.

В то же время в сети украинцы высмеяли реакцию России на эту ситуацию.

Ранее мы сообщали, что у россиян "пылает" из-за новой формы сборной Украины.

Также мы писали о том, кто выиграет Евро 2020, которое стартует 11 июня. За главный трофей чемпионата Европы будут бороться 24 футбольные сборные.

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