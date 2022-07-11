Фото на прощання: Тарас Тополя вперше за 4 місяці побачився з дружиною Alyosha

Український музикант і учасник гурту Антитіла Тарас Тополя вперше з початку війни зустрівся зі своєю дружиною, співачкою Alyosha. Заради цього артистка приїхала до Києва з США, куди разом з їх трома дітьми поїхала після початку вторгнення РФ.

Зіркова пара зробила миле селфі в одному з парків столиці. Олена (справжнє ім'я Alyosha - прим. ред.) одягнена в білий сарафан з яскравим принтом з лимонами, а її чоловік - в білу сорочку. Вони обіймають один одного і щасливо посміхаються.

"Київ. Ранок - сто тридцять восьмий. Настрій - кохаю. Місяць - жити заради. Фото на прощання. Хтось в USA, а хтось у Харків. Хорошого польоту, кохана. Слава ЗСУ! Слава Україні!" - підписав знімок артист.

Чоловік і дружина зустрілися вперше з початку війни (фото: instagram.com/tarastopolia)

Кадр підкорив серця шанувальників пари і вони залишили багато зворушених коментарів.

Зазначимо, що востаннє подружжя бачилося 24 лютого. Тоді Alyosha з трьома дітьми їхала в Золочів на Львівщину з батьком Тараса, поки той вже захищав Київ від росіян. Пізніше вона полетіла з дітьми в США.

Тополя ж і музиканти групи Антитіла вирушили служити в підрозділ територіальної оборони, що надає медичну допомогу пораненим. Спочатку вони перебували в Київській області, а потім вирушили в Харківську область.

У недавньому інтерв'ю співачка зізналася, що повернеться в Україну, тому що вже просто не витримує і хоче побачитися з чоловіком.