Фото на прощание: Тарас Тополя впервые за 4 месяца увиделся с женой Alyosha

Украинский музыкант и участник группы Антитела Тарас Тополя впервые с начала войны встретился со своей женой, певицей Alyosha. Ради этого артистка приехала в Киев из США, куда вместе с их тремя детьми уехала после начала вторжения РФ.

Трогательным совместным фото Тополя поделился на своей странице в Instagram.

Звездная пара сделала милое селфи в одном из парков столицы. Елена (настоящее имя Alyosha - прим. ред.) одета в белый сарафан с ярким принтом с лимонами, а ее супруг - в белую рубашку. Они обнимают друг друга и счастливо улыбаются.

"Киев. Утро - сто тридцать восьмое. Настроение - люблю. Месяц - жить ради. Фото на прощание. Кто-то в USA, а кто-то в Харьков. Хорошего полета, любимая. Слава ВСУ! Слава Украине!" - подписал снимок артист.

Муж и жена встретились впервые с начала войны (фото: instagram.com/tarastopolia)

Кадр покорил сердца поклонников пары и они оставили много растроганных комментариев.

Отметим, что в последний раз супруги виделись 24 февраля. Тогда Alyosha с тремя детьми ехала в Золочев во Львовскую область с отцом Тараса, пока тот уже защищал Киев от россиян. Позже она улетела с детьми в США.

Тополя же и музыканты группы Антитела отправились служить в подразделение территориальной обороны, оказывающее медицинскую помощь раненым. Сначала они находились в Киевской области, а затем отправились в Харьковскую область.

В недавнем интервью певица призналась, что вернется в Украину, потому что уже просто не выдерживает и хочет увидеться с мужем.