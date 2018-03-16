"Футбольний цвинтар": моторошні фото "Донбас Арени" в окупованому Донецьку (фото)

У мережі з'явилися нові знімки занедбаного стадіону

У мережі з'явилися нові фотографії занедбаної "Донбас Арени" в окупованому проросійськими бойовиками Донецьку. Відповідні знімки опублікував на своїй Facebook-сторінці італійський фотограф Джорджіо Біанчі.

На фото видно, що стало з елітним стадіоном після його "націоналізації" адептами "руского міра".

Дорогий футбольний газон засипало снігом, а пошкоджене в результаті вибухів скління будівлі так і не відновили.

"Мертвий стадіон. Футбольний цвинтар", - зазначив один з користувачів мережі.

"Донбас Арена" в наші дні (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Донбас Арена" в наші дні (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Донбас Арена" в наші дні (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Донбас Арена" в наші дні (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Жесть... Газон вже навіть не накривають, а раніше його в зиму і накривали і спеціальні лампи ставили..." - написав ще один юзер.

Багато користувачів вважають: добре, що арена хоч збереглася, адже коли Донецьк повернеться під контроль України, то відремонтувати стадіон буде легше, ніж побудувати заново.

Нагадаємо, що свою роботу колись один з кращих стадіонів Європи припинив з початком бойових дій на Донбасі. У минулому році бойовики оголосили про рішення відкрити арену для проведення спортивних заходів, але свою роботу стадіон так і не відновив.

За інформацією місцевих жителів, сьогодні в елітному фітнес-клубі на території "Донбас Арени" тренуються охоронці ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

До речі, в "Шахтарі" розповіли терористам "ДНР", чий Донецьк.