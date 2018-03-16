"Футбольное кладбище": жуткие фото "Донбасс Арены" в оккупированном Донецке (фото)

В сети появились новые снимки заброшенного стадиона

В сети появились новые фотографии заброшенной "Донбасс Арены" в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке. Соответствующие снимки опубликовал на своей Facebook-странице итальянский фотограф Джорджио Бианчи.

На фото видно, что стало с элитным стадионом после его "национализации" адептами "русского мира".

Дорогостоящий футбольный газон засыпало снегом, а поврежденное в результате взрывов остекление здания так и не восстановили.

"Мертвый стадион. Футбольное кладбище", - отметил один из пользователей сети.

"Донбасс Арена" в наши дни (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Донбасс Арена" в наши дни (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Донбасс Арена" в наши дни (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Донбасс Арена" в наши дни (фото: facebook.com/giorgio.bianchi.100)

"Жесть... Газон уже даже не накрывают, а раньше его в зиму и накрывали и специальные лампы ставили..." - написал еще один юзер.

Многие пользователи считают: хорошо, что арена хоть сохранилась, ведь когда Донецк вернется под контроль Украины, то стадион отремонтировать будет легче, чем построить заново.

Напомним, что свою работу некогда один из лучших стадионов Европы прекратил с началом боевых действий на Донбассе. В прошлом году боевики объявили о решении открыть арену для проведения спортивных мероприятий, но свою работу стадион так и не возобновил.

По информации местных жителей, сегодня в элитном фитнес-клубе на территории "Донбасс Арены" тренируются охранники главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Кстати, в "Шахтере" рассказали террористам "ДНР", чей Донецк.