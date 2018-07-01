"Гаррі Поттер з помилками": унікальна книга Джоан Роулінг була продана за 2 мільйони гривень

Книга належить до першого тиражу "Філософського каменя" в 1997 році

На аукціоні була продана книга Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і Філософський Камінь". Її вартість склала 56 000 фунтів стерлінгів, що дорівнює майже двом мільйонам гривень. Про своєрідну угоду розповідає видання Daily Mail.

Продана книга належить до першого тиражу з усього 500 примірників. Ця серія оповідань про малого чарівника Гаррі Поттера була випущена в 1997 році. Книга, як і сама серія, вважається унікальною, тому що в кожній з них містяться граматичні помилки. Навіть ім'я автора значиться як J. K. Rowling замість Joanne Rowling.

Фото: (dailymail.co.uk)

Вже у другому тиражі всі помилки були скореговані, а попередні примірники знімалися з продажу. Близько 21 року тому 11-річна школярка відшукала "неправильну" книжку на одній із залізничних станцій Британії. До наших днів книга дійшла в ідеальному стані незважаючи на час.

Нагадаємо, що авторка серії книг про Гаррі Поттера Дж. К. Роулінг вибачилася перед фанатами "поттеріани" за смерть будинкового ельфа Доббі. Про це вона повідомила на своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter. Письменниця вибачилася за те, що вбила Доббі руками злої чарівниці Беллатріси Лестранж. При цьому домовик врятував Гаррі Поттера від смерті.

"І знову річниця. В цьому році я приношу свої вибачення за те, що вбила когось, хто не помер під час Битви за Гогвортс, але хто поклав своє життя за людей, які її виграли. Я маю на увазі, звичайно, Доббі, будинкового ельфа", — написала Роулінг.

Відео: video.rbc.ua