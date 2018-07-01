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"Гарри Поттер с ошибками": уникальная книга Джоан Роулинг была продана за 2 миллиона гривен

STYLERLIFE        01.07.2018 - 22:30
Фото: Книга "Гарри Поттер и проклятое дитя" (wired.com)
Фото: Книга "Гарри Поттер и проклятое дитя" (wired.com)

Книга относится к первому тиражу "Философского камня" в 1997 году

На аукционе была продана книга Джоан Роулинг "Гарри Поттер и Философский Камень". Ее стоимость составила 56 000 фунтов стерлингов, что равно практически двум миллионам гривен. О своеобразной сделке рассказывает издание Daily Mail.

Проданная книга принадлежит к первому тиражу из всего 500 экземпляров. Эта серия рассказов о маленьком волшебнике Гарри Поттере была выпущена в 1997 году. Книга, как и сама серия, считается уникальной, потому что в каждой из них содержаться грамматические ошибки. Даже имя автора значится как J. K. Rowling вместо Joanne Rowling.

Фото: (dailymail.co.uk)

Уже во втором тираже все ошибки были исправлены, а предыдущие экземпляры снимались с продажи. Около 21 года назад 11-летняя школьница отыскала "неправильную" книжку на одной из железнодорожных станций Британии. До наших дней книга дошла в идеальном состоянии несмотря на время.

Напомним, что создательница серии книг о Гарри Поттере Дж. К. Роулинг извинилась перед фанатами "поттерианы" за смерть домового эльфа Добби. Об этом она сообщила на своей официальной странице в социальной сети Twitter. Писательница извинилась за то, что убила Добби руками злой волшебницы Беллатрисы Лестрейндж. При этом домовой спас Гарри Поттера от смерти.

"И снова годовщина. В этом году я приношу свои извинения за то, что убила кого-то, кто не умер во время Битвы за Хогвартс, но кто положил свою жизнь за людей, которые её выиграли. Я имею в виду, конечно, Добби, домового эльфа", — написала Роулинг.

Видео: video.rbc.ua

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Теги: книги, Гарри Поттер, Джоан Роулинг
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