"Героїв потрібно знати в обличчя": благородний вчинок дітей з Києва зворушив мережу

Діти повернули киянину 3 тисячі гривень, які він загубив
У Києві діти повернули перехожому 3 тисячі гривень, які той впустив, коли виходив з авто. Замість того, щоб забрати гроші собі, хлопці повернули знайдене власнику. Про це повідомляє киянин на своїй сторінці в Facebook.
"Героїв потрібно знати в обличчя, ось воно, наше нове покоління! Виходив зі свого авто і випадково випали 3000 грн. Повертаюся через 10 хвилин - стоїть черга дітей і в один голос: "Дядьку, Ви втратили гроші?" А могли вчинити інакше. Спасибі батькам за таких дітей! Ця ситуація показує, що не все втрачено для нашої країни", - написано в повідомленні.
Скріншот поста: (facebook.com/alexey.derkach.71)
Користувачам така новина одразу ж підняла настрій, вони розчулилися і підтримали киянина, зазначивши, що пишаються новим поколінням дітей:
"Найкраща новина за сьогодні";
"Дуже приємно що є такі благородні дітки. Реально, батькам респект!";
"Молодці!";
"Обнадіює та піднімає настрій";
Скріншот поста: (facebook.com/alexey.derkach.71)
Нагадаємо, що хоробра киянка повернула гроші, вкрадені циганами.
Ми писали, що у Голосіївському районі Києва орудують жінки-злодійки, які "патрулюють" машини і беруть звідти цінні речі.
А також про те, що раніше в центрі Києва викрали автомобіль відомої волонтерки Марини Комарової.
Відео: РБК-Україна