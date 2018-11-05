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"Героїв потрібно знати в обличчя": благородний вчинок дітей з Києва зворушив мережу

STYLERЖиття    05.11.2018 - 13:55
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Діти повернули киянину 3 тисячі гривень, які він загубив

У Києві діти повернули перехожому 3 тисячі гривень, які той впустив, коли виходив з авто. Замість того, щоб забрати гроші собі, хлопці повернули знайдене власнику. Про це повідомляє киянин на своїй сторінці в Facebook.

"Героїв потрібно знати в обличчя, ось воно, наше нове покоління! Виходив зі свого авто і випадково випали 3000 грн. Повертаюся через 10 хвилин - стоїть черга дітей і в один голос: "Дядьку, Ви втратили гроші?" А могли вчинити інакше. Спасибі батькам за таких дітей! Ця ситуація показує, що не все втрачено для нашої країни", - написано в повідомленні.

&quot;Героїв потрібно знати в обличчя&quot;: благородний вчинок дітей з Києва зворушив мережуСкріншот поста: (facebook.com/alexey.derkach.71)

Користувачам така новина одразу ж підняла настрій, вони розчулилися і підтримали киянина, зазначивши, що пишаються новим поколінням дітей:

"Найкраща новина за сьогодні";

"Дуже приємно що є такі благородні дітки. Реально, батькам респект!";

"Молодці!";

"Обнадіює та піднімає настрій";

&quot;Героїв потрібно знати в обличчя&quot;: благородний вчинок дітей з Києва зворушив мережу

Скріншот поста: (facebook.com/alexey.derkach.71)

Нагадаємо, що хоробра киянка повернула гроші, вкрадені циганами.

Ми писали, що у Голосіївському районі Києва орудують жінки-злодійки, які "патрулюють" машини і беруть звідти цінні речі.

А також про те, що раніше в центрі Києва викрали автомобіль відомої волонтерки Марини Комарової.

Відео: РБК-Україна

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