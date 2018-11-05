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"Героев нужно знать в лицо": благородный поступок детей из Киева растрогал сеть

STYLERЖизнь    05.11.2018 - 13:55
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Дети вернули киевлянину 3 тысячи гривен, которые он выронил

В Киеве дети вернули прохожему 3 тысячи гривен, которые тот выронил, когда выходил из авто. Вместо того, чтобы забрать деньги себе, ребята вернули найденное владельцу. Об этом сообщает киевлянин на своей странице в Facebook.

"Героев нужно знать в лицо, вот оно, наше новое поколение! Выходил из своего авто и случайно выпали 3000 грн. Возвращаюсь через 10 минут - стоит очередь детей и в один голос: "Дядя, Вы потеряли деньги?" А могли поступить иначе. Спасибо родителям за таких детей! Эта ситуация показывает, что не все потеряно для нашей страны", - написано в сообщении.

&quot;Героев нужно знать в лицо&quot;: благородный поступок детей из Киева растрогал сетьСкриншот поста: (facebook.com/alexey.derkach.71)

Пользователям такая новость сразу же подняла настроение, они высказали умиление и поддержали киевлянина, отметив, что гордятся новым поколением детей:

"Лучшая новость за сегодня";

"Очень приятно что есть такие благородные детки. Реально, родителям респект!";

"Молодцы!";

"Обнадеживает и поднимает настроение";

&quot;Героев нужно знать в лицо&quot;: благородный поступок детей из Киева растрогал сеть

Скриншот поста: (facebook.com/alexey.derkach.71)

Напомним, что храбрая киевлянка вернула деньги, украденные цыганами.

Мы писали, что в Голосеевском районе Киева орудуют женщины-воровки, которые "караулят" машины и берут оттуда ценные вещи. 

А также о том, что ранее в центре Киева угнали автомобиль известной волонтерки Марины Комаровой. 

Видео: РБК-Украина

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