Гімн як колискова: Тарас Тополя заспівав на нічній онлайн-конференції

Тарас Тополя (фото: РБК-Україна)

Тарас Тополя розповів, що б зробив на посаді міністра освіти і науки України

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який вже скоро стане багатодітним батьком, а капела виконав Гімн України для освітян та батьків під час нічної онлайн-конференції EdCamp 2020.

Нічна сесія торкалася тем карантину, батьківства, педагогіки партнерства, сексуальної освіти та молодшого покоління українців і, звісно, творчості. Наприклад, співака запитували, чи напише він пісню про коронавірус.

Зауважимо, що Тарас був представлений не тільки як лідер гурту "Антитіла", а й як друг Фонду ООН у галузі народонаселення. У цій якості він вже понад рік бере участь у просвітницьких кампаніях фонду та допомагає іншим батькам зрозуміти своїх дітей.

"Дитина, як і будь-яка людина, керується у житті своїми бажаннями - чого їй зараз більше хочеться, те вона і намагається робити. У цьому немає нічого поганого, така людська природа. Але батькам треба не протистояти бажанням дітей, а розуміти їх та скеровувати - деякі заохочувати, деякі нівелювати", - пояснює співак.

Освіта дуже цікавить Тополю як батька.

"Час - дуже обмежений ресурс. Але на що я готовий його витрачати, крім музики, так це на навчання дітей", - зізнається співак.

Крім того, музикант пояснює свій інтерес до освіти тим, що його мати Леся Василівна - вчителька математики. Коли співака запитали, з чого б він почав реформування освіти, якби став міністром освіти і науки, він відповів коротко: "З дитячих садочків. Бо саме там все починається".

Коли діти сплять - гімн, як колискова: співає Тарас ТОПОЛЯ на нічній таємній сесії oнлайн-EdCamp’у 2020 Для тих, хто не встигли на таємну нічну сесію з Тарасом ТОПОЛЕЮ, але вже чув від інших про напрочуд тихе та ніжне виконання в прямому ефірі ГІМНУ України: ми зробили для вас відеозапис цього виконання. Його можна додати у закладки вашого браузеру та слухати тихенько опівночі, зустрічаючи новий день. Опубліковано EdCamp Ukraine Пʼятниця, 17 квітня 2020 р.

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