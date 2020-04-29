Гимн как колыбельная: Тарас Тополя спел на ночной онлайн-конференции

Тарас Тополя (фото: РБК-Украина)

Тарас Тополя рассказал, что бы сделал на посту министра образования и науки Украины

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который уже скоро станет многодетным отцом, а капелла исполнил Гимн Украины для педагогов и родителей во время ночной онлайн-конференции EdCamp 2020.

Ночная сессия касалась тем карантина, отцовства, педагогики партнерства, сексуального образования и младшего поколения украинцев и, конечно, творчества. Например, певца спрашивали, напишет ли он песню про коронавирус.

Заметим, что Тарас был представлен не только как лидер группы "Антитела", но и как друг Фонда ООН в области народонаселения. В этом качестве он уже более года принимает участие в просветительских кампаниях фонда и помогает другим родителям понять своих детей.

"Ребенок, как и любой человек, руководствуется в жизни своими желаниями - чего ему сейчас больше хочется, то он и пытается делать. В этом нет ничего плохого, такова человеческая природа. Но родителям надо не противостоять желанию детей, а понимать их и направлять - некоторые поощрять, некоторые нивелировать", - объясняет певец.

Образование очень интересует Тополю как отца.

"Время - очень ограниченный ресурс. Но на что я готов его тратить, кроме музыки, так это на обучение детей", - признается певец.

Кроме того, музыкант объясняет свой интерес к образованию тем, что его мать Леся Васильевна - учительница математики. Когда певца спросили, с чего бы он начал реформирование образования, если бы стал министром образования и науки, он ответил коротко: "С детских садиков. Потому что именно там все начинается".

Когда дети спят - гимн, как колыбельная: поет Тарас ТОПОЛЯ на ночной тайной сессии онлайн-EdCamp'у 2020 Для тех, кто не успели на тайную ночную сессию с Тарасом ТОПОЛЕЙ, но уже слышал от других о удивительно тихое и нежное исполнение в прямом эфире ГИМНА Украины: мы сделали для вас видеозапись этого исполнения. Его можно добавить в закладки вашего браузера и слушать тихонько в полночь, встречая новый день. Опубликовано EdCamp Ukraine Пятница, 17 апреля 2020 г.

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