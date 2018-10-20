"Гламурне місце із захмарними цінами": у Києві помітили сина екс-президента Франції (фото)

Фото: Ніколя Саркозі (Facebook.com/nicolassarkozy)

Він розважав гостей "до глибокої ночі"

У четвер, 18 жовтня, в одному з київських ресторанів помітили сина екс-президента Франції Ніколя Саркозі П'єра. Він виступав за діджейським пультом під псевдонімом Mosey, передає "Апостроф".

Так, молодий чоловік виступив у місці, яке відкрилося кілька років тому і зарекомендувало себе як "гламурне й із захмарними цінами", в якому часто можна помітити зірок шоу-бізнесу та політиків.

Сама шоу-програма включала в себе не тільки діджейське шоу П'єра Саркозі, а й виступ балету "А6" та діджея SHALI. Популярний син екс-президента розважав гостей до глибокої ночі.

Фото: П'єр Саркозі у Києві (lime.apostrophe.ua)

До речі, зараз, в епоху музичних колаборацій і дуетів, українців потрібно дивувати і дарувати їм якісний саунд, який надихає і разом з тим веселить, переконаний український діджей Julik.

Раніше екс-учасник DZIDZIO розповів, як його здивував Павло Зібров.

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