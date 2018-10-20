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"Гламурное место с заоблачными ценами": в Киеве заметили сына экс-президента Франции (фото)

STYLERЖизнь    20.10.2018 - 09:03
Фото: Николя Саркози (Facebook.com/nicolassarkozy)
Фото: Николя Саркози (Facebook.com/nicolassarkozy)

Он развлекал гостей "до глубокой ночи"

В четверг, 18 октября, в одном из киевских ресторанов заметили сына экс-президента Франции Николя Саркози Пьера. Он выступал за диджейским пультом под псевдонимом Mosey, передает "Апостроф".

Так, молодой человек выступил в месте, которое открылось несколько лет назад и зарекомендовало себя как "гламурное и с заоблачными ценами", в котором часто можно заметить звезд шоу-бизнеса и политиков.

Сама шоу-программа включала в себя не только диджейское шоу Пьера Саркози, а и выступление балета "А6" и диджея SHALI. Популярный сын экс-президента развлекал гостей до глубокой ночи.

 

Фото: Пьер Саркози в Киеве (lime.apostrophe.ua)

Кстати, сейчас, в эпоху музыкальных коллабораций и дуэтов, украинцев нужно удивлять и дарить им качественный саунд, который вдохновляет и вместе с тем веселит, убежден украинский диджей Julik.

Ранее екс-участник DZIDZIO рассказал, как его удивил Павел Зибров.

Также мы сообщали, что украинский диджей поделился впечатлениями от поездки по США.

Видео: Самые яркие новички украинского шоу-бизнеса (video.rbc.ua)

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