На очах поліції: мати загиблої Ірини Бережної облили зеленкою (відео)

Правозахисниця Олена Бережна буде скаржитися в ООН і ОБСЄ

Мати загиблої Ірини Бережної – колишнього депутата "Партії Регіонів" – правозахисницю Олену Бережну облили зеленкою. Інцидент стався в п'ятницю, 1 червня. Про це повідомляє Newsone.

У мережі опубліковано відео з Оленою Бережною.

"Сьогодні вісім осіб - відморозків, почали блокувати мою квартиру, тарабанити, стукати. Вийшли сусіди, стали з'ясовувати у них - я, звичайно, двері не відчиняла, хто вони. Вони кажуть: "Патріоти України", - розповіла Бережна.

"Далі приїхала поліція – розвернулася і поїхала. Їх вивели, вони залишилися блокувати під'їзд. Знову приїхала поліція, жодних заходів реагування не приймала. Вже на третій мій виклик, коли вони мені тарабанили, і сказали, що відправлять мене туди, де моя дочка, і залишилося мені взагалі кілька днів жити, поліцейський приїхав, представився мені через двері, сказав: "Вийдіть, поясніть ситуацію". В цей час якраз був оператор з Newsone. Я тільки двері відчинила для того, щоб поспілкуватися з поліцейським, у присутності працівника поліції мене повністю облили зеленкою", - підкреслила вона.

"Цей поліцейський розвернувся і пішов", - додала вона.

Відео: Бережну Олену облили зеленкою (YouTube/NEWSONE)

Бережна пригрозила, що повідомить про подію в ООН і ОБСЄ, а також пообіцяла підняти питання про звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з посади.

Нагадаємо, екс-нардеп від "Партії регіонів" Ірина Бережна загинула в ДТП на узбережжі Адріатичного моря.

Раніше в Києві облили зеленкою і фекаліями спонсора "Безсмертного полку".