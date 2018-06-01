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На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)

STYLERLIFE        01.06.2018 - 17:59
Фото: youtube.com112 Украина
Фото: youtube.com112 Украина

Правозащитница Елена Бережная будет жаловаться в ООН и ОБСЕ

Мать погибшей Ирины Бережной – бывшего депутата "Партии Регионов" –  правозащитницу Елену Бережную облили зеленкой. Инцидент произошел в пятницу, 1 июня. Об этом сообщает Newsone.

В сети опубликовано видео с Еленой Бережной.

"Сегодня восемь человек - отморозков, начали блокировать мою квартиру, тарабанить, стучать. Вышли соседи, стали выяснять у них - я, естественно, дверь не открывала, – кто они. Они говорят: "Патриоты Украины", - рассказала Бережная.

"Дальше приехала полиция – развернулась, и уехала. Их вывели, они остались блокировать подъезд. Снова приехала полиция, никаких мер реагирования не принимала. Уже на третий мой вызов, когда они мне тарабанили, и сказали, что отправят меня туда, где моя дочь, и осталось мне вообще несколько дней жить, полицейский приехал, представился мне через дверь, сказал: "Выйдете, объясните ситуацию". В это время как раз был оператор из Newsone. Я только дверь приоткрыла для того, чтобы пообщаться с полицейским, в присутствии работника полиции меня полностью облили зеленкой", - подчеркнула она.

"Этот полицейский развернулся и ушел", - добавила она.

Видео: Елену Бережную облили зеленкой (YouTube/NEWSONE)

Бережная пригрозила, что сообщит о случившемся в ООН и ОБСЕ, а также пообещала поднять вопрос об увольнении министра внутренних дел Арсена Авакова с занимаемой должности.

Напомним, экс-нардеп от "Партии регионов" Ирина Бережная погибла в ДТП на побережье Адриатического моря.

Ранее в Киеве облили зеленкой и фекалиями спонсора "Бессмертного полка".

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Теги: полиция, зеленка, активисты
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