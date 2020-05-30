Глобальне потепління перетворить Сахару на квітучий сад: кліматологи забили тривогу

Глобальне потепління перетворить Сахару на квітучий сад (колаж: РБК-Україна)

Глобальне потепління призведе до незворотних наслідків, вважають кліматологи

Глобальне потепління перетворить Сахару на квітучий сад, а температура по планеті в цілому підвищиться на два градуси Цельсія. Такий прогноз озвучили кліматологи з Німеччини та США з Інституту кліматологічних досліджень в Потсдамі під керівництвом Якоба Шеві.

Як повідомляється в кліматологічному прогнозі, Сахара, яка сьогодні є одним з найбільш сухих і неживих місць на планеті, раніше нагадувала сад. В деякі періоди історії планети на території Сахари було чимало рослинності. Зі змінами клімату Сахара знову може перетворитися на квітучий сад. Нове дослідження було опубліковано в журналі Earth System Dynamics.

На думку вчених в разі, якщо глобальне потепління сповільниться, кліматична ситуація в регіоні Сахель (південні околиці Сахари) може змінитися в кращу сторону. Як показав ряд кліматичних моделей, підготовлених фахівцями, якщо в багатьох інших ділянках світу в результаті змін клімату наступить засуха, Сахель, навпаки, стане більш родючою та придатною для сільського господарства.

Кліматологи вважають, що такі зміни будуть пов'язані з новими кліматичними умовами. Якщо зміниться характер руху мусонів біля берегів Африки, в Сахель потраплятиме значно більша кількість вологи. Дослідники прогнозують, що, якщо середньосвітова температура подолає певний "кордон", регіон Сахель стане значно більше "зеленим" всього за п'ять років або навіть за менший термін. Вчені вважають, що нинішні темпи глобального потепління призведуть до того, що вже до кінця ХХІ століття частина Сахари перетвориться у квітучі сади.

Нагадаємо, що раніше український синоптик дав свій кліматичний прогноз. За його спостереженнями вже зараз Південні райони України наближаються до грецького клімату.

Раніше ми писали, український кліматолог попередив, що зміни клімату, викликані глобальним потеплінням, можуть призвести до температур, небезпечних для життя.

Також кліматологи попередили, що через глобальне потепління карта світу повністю зміниться.

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Автор: Киселева Анна