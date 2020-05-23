ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Погода стане небезпечною: кліматолог розповів, як зміниться погода в Україні

STYLERЖиття    23.05.2020 - 12:52
Погода стане небезпечною: кліматолог розповів, як зміниться погода в Україні
Погода в Україні стане небезпечною для життя (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні буде аномально спекотною й сухою

Погода в Україні стане небезпечною для життя. Таку думку висловив голова Ради Української Кліматичної Мережі (УКМ) Ілля Єременко. Він розповів, чим загрожує потепління в Україні і якою буде погода.

"Насамперед посухами, адже швидше випаровується волога - і жителі багатьох регіонів України вже відчувають нестачу води. Тому люди повинні задуматися, де вони будуть брати воду - навіть питну", - зазначив він у коментарі виданню "Вголос".

Також кліматолог попередив, що зміни клімату, викликані глобальним потеплінням, можуть призвести до температур, небезпечних для життя.

"Також це загрожує підвищенням температури до небезпечних для здоров'я відміток, чого раніше не було. Тобто в певні дні температура може підніматися до 36-38 градусів. І це вплине і на діяльність людей, зокрема на ту, коли можна буде виходити на вулиці, зокрема тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями", - додав кліматолог.

На думку Єременко, кількість опадів за раз може збільшитися. І цю зміна він також пов'язує з глобальним потеплінням.

"Зміна клімату також вплине на кількість опадів, які випадають разово. Тобто в Україні може випадати за раз більше опадів, ніж це було раніше. А це вплине на планування будівельних норм. Наприклад, і це теж наслідки змін клімату, якщо взимку випаде надмірна кількість снігу, певні конструкції можуть просто не витримати", - зазначає експерт.

Нагадаємо, що в Україні протягом 2018-2019 років було встановлено безліч температурних рекордів. У 2020 році березень став найтеплішим місяцем в Україні за всю історію.

Раніше метеорологи приголомшили погодою на літо в Україні. На самому початку літа прийде спека, а далі - різкий спад температури.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України климатсиноптикиПогода
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся