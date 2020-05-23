Погода стане небезпечною: кліматолог розповів, як зміниться погода в Україні

Погода в Україні стане небезпечною для життя (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні буде аномально спекотною й сухою

Погода в Україні стане небезпечною для життя. Таку думку висловив голова Ради Української Кліматичної Мережі (УКМ) Ілля Єременко. Він розповів, чим загрожує потепління в Україні і якою буде погода.

"Насамперед посухами, адже швидше випаровується волога - і жителі багатьох регіонів України вже відчувають нестачу води. Тому люди повинні задуматися, де вони будуть брати воду - навіть питну", - зазначив він у коментарі виданню "Вголос".

Також кліматолог попередив, що зміни клімату, викликані глобальним потеплінням, можуть призвести до температур, небезпечних для життя.

"Також це загрожує підвищенням температури до небезпечних для здоров'я відміток, чого раніше не було. Тобто в певні дні температура може підніматися до 36-38 градусів. І це вплине і на діяльність людей, зокрема на ту, коли можна буде виходити на вулиці, зокрема тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями", - додав кліматолог.

На думку Єременко, кількість опадів за раз може збільшитися. І цю зміна він також пов'язує з глобальним потеплінням.

"Зміна клімату також вплине на кількість опадів, які випадають разово. Тобто в Україні може випадати за раз більше опадів, ніж це було раніше. А це вплине на планування будівельних норм. Наприклад, і це теж наслідки змін клімату, якщо взимку випаде надмірна кількість снігу, певні конструкції можуть просто не витримати", - зазначає експерт.

Нагадаємо, що в Україні протягом 2018-2019 років було встановлено безліч температурних рекордів. У 2020 році березень став найтеплішим місяцем в Україні за всю історію.

Раніше метеорологи приголомшили погодою на літо в Україні. На самому початку літа прийде спека, а далі - різкий спад температури.

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Автор: Анна Ярошенко