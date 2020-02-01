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Глобальне потепління може призвести до катастрофи: екологи хвилюються за Крим

STYLERЖиття    01.02.2020 - 09:36
Глобальне потепління може призвести до катастрофи: екологи хвилюються за Крим
Крим може зникнути (Фото: ruinformer.com)

Підвищення світової температури може призвести до глобальної катастрофи

Глобальне потепління може призвести до катастрофи на території України. Екологи пояснили, що наявність в країні Азовського і Чорного моря при підвищенні температури повітря призведе до підвищення рівня води. А це потягне за собою зникнення цілих регіонів на узбережжі.

Як розповіла координатор з питань кліматичної політики Центру екологічних ініціатив "Екодія" Євгенія Засядько в ефірі OBOZREVATEL, глобальне потепління може призвести до того, що Крим просто зникне з лиця землі.

"В Україні є Чорне та Азовське моря, тому для нас проблема підвищення температури є дуже актуальною. У разі підвищення температури на 3 градуси, наприклад, рівень моря підніметься на один метр. Це, на перший погляд, виглядає не великою зміною. Але, за нашими підрахунками, у такому випадку Україна втратить більше мільйона гектарів земель. 75 тисяч осіб стануть в Україні кліматичними біженцями. Така зміна клімату затопить 590 населених пунктів", - заявила еколог.

Вона пояснила, що зупинити екологічну катастрофу можна і для цього потрібно заборонити в усьому світі пластикові пакети.

"Глобальне потепління є антропогенним фактором. Це як раз вплив людини. Оскільки після індустріальної революції ми почали активно спалювати копалини, від чого ми досі дуже залежні. І цей процес створює своєрідний купол, який нагріває планету. Так, були коливання в бік погіршення і поліпшення кліматичної ситуації, але те, що відбувається зараз, у цьому році, ще ніколи не було зафіксовано", - сказала Засядько.

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