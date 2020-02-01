ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глобальное потепление может привести к катастрофе: экологи волнуются за Крым

STYLERЖизнь    01.02.2020 - 09:36
Глобальное потепление может привести к катастрофе: экологи волнуются за Крым
Крым может исчезнуть (Фото: ruinformer.com)

Повышение мировой температуры может привести к глобальной катастрофе

Глобальное потепление может привести к катастрофе на территории Украины. Экологи объяснили, что наличие в стране Азовского и Черного моря при повышении температуры воздуха приведет к повышению уровню воды. А это потянет за собой исчезновение целых регионов на побережье.

Как рассказала координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодія" Евгения Засядько в эфире OBOZREVATEL, глобальное потепление может привести к тому, что Крым просто исчезнет с лица земли.

"В Украине есть Черное и Азовское моря, поэтому для нас проблема повышения температуры является очень актуальной. В случае повышения температуры на 3 градуса, например, уровень моря поднимется на один метр. Это, на первый взгляд, выглядит не большим изменением. Но, по нашим подсчетам, в таком случае Украина потеряет более миллиона гектаров земель. 75 тысяч человек станут в Украине климатическими беженцами. Такая смена климата затопит 590 населенных пунктов", - заявила эколог.

Она объяснила, что остановить экологическую катастрофу можно и для этого нужно запретить во всем мире пластиковые пакеты.

"Глобальное потепление является антропогенным фактором. Это как раз влияние человека. Поскольку после индустриальной революции мы начали активно сжигать ископаемые, от чего мы до сих пор очень зависимы. И этот процесс создает своеобразный купол, который нагревает планету. Да, были колебания в сторону ухудшения и улучшения климатической ситуации, но то, что происходит сейчас, в этом году, еще никогда не было зафиксировано", - сказала Засядько.

Планета вымирает: в ООН сделали шокирующее заявление Потопы и катастрофическое потепление: синоптики дали прогноз на 2020 год
Новости Украины глобальное потеплениеэкологическая катастрофа
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь