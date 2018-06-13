"Наймерзотніший злочин": в Кривому Розі батьки гвалтували свою чотирьохрічну доньку

Нелюдам загрожує до десяти років позбавлення волі

В Кривому Розі двоє вихідців з Кавказького регіону використовували свою чотирьохрічну доньку для створення порнографічних відео. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськін, передає прес-служба поліції.

Фото: npu.gov.ua

13 червня, у квартирі де вони проживали, поліцейські провели санкціонований обшук.

Фото: npu.gov.ua

За його словами, поліцейські встановили та припинили канал розповсюдження файлів порнографічного характеру за участі дітей. До такої діяльності була причетна сімейна пара – 29-річний чоловік та його 30-річна дружина, вихідці з Кавказького регіону. Для своєї злочинної діяльності подружня пара використовувала свою 4-річну доньку. Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео.

"Після того, що робила зі своєю донькою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити", – зазначив перший заступник глави Нацполіції.

Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

У квартирі, яку орендували зловмисники у місті Кривий Ріг, працівники Департаменту кіберполіції та Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми провели санкціонований обшук. За його результатами вилучено комп’ютерну та відеотехніку, яку подружжя використовувало для створення та розповсюдження порнографічних файлів, а також мобільні телефони.

Фото: npu.gov.ua

"За даним фактом триває досудове розслідування за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі", - зазначили в прес-службі поліції.

Фото: npu.gov.ua

Раніше повідомлялося, що у Росії священика РПЦ Глєба Грозовського засудили до 14 років позбавлення волі за педофілію. Про це йдеться на сайті слідчого комітету РФ. Відзначається, що ще влітку 2009 року Грозовський у православному дитячому таборі, розташованому в Ленінградській області, вчинив стосовно малолітньої дівчинки "інші дії сексуального характеру з особливим цинізмом, використовуючи безпорадний стан потерпілої в силу віку".

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