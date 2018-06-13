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"Гнусное преступление": в Кривом Роге родители насиловали свою четырехлетнюю дочь

STYLERLIFE        13.06.2018 - 14:55
Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Извергам грозит до десяти лет лишения свободы

В Кривом Роге двое выходцев из Кавказского региона использовали свою четырехлетнюю дочь для создания порнографических видео. Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-служба полиции.

Фото: npu.gov.ua

13 июня, в квартире где они проживали, полицейские провели санкционированный обыск.

Фото: npu.gov.ua

По его словам, полицейские установили и пресекли канал распространения файлов порнографического характера с участием детей. К такой деятельности была причастна семейная пара – 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона. Для своей преступной деятельности супружеская пара использовала свою 4-летнюю дочь. Злоумышленники вступали с ней в половые сношения, фиксируя это на видео.

"После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой. Я не могу рассказать все то, что эта тварь делала с ребенком, но по моему мнению, эту женщину уже не исправить", – отметил первый заместитель главы Нацполиции

Скриншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

В квартире, которую злоумышленники арендовали в городе Кривой Рог, работники Департамента киберполиции и Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми провели санкционированный обыск. По его результатам изъято компьютерную и видеотехнику, которую супруги использовали для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.

Фото: npu.gov.ua

"По данному факту продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы", - отметили в пресс-службе полиции.

Фото: npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в России священника РПЦ Глеба Грозовского приговорили к 14 годам лишения свободы за педофилию. Об этом говорится на сайте следственного комитета РФ. Отмечается, что еще летом 2009 года Грозовский в православном детском лагере, расположенном в Ленинградской области, совершил в отношении малолетней девочки "иные действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста".

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Теги: порнофильмы, педофилия, педофил
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