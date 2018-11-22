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"Голодний дух": вийшов анімаційний фільм про Голодомор

STYLERЖиття    22.11.2018 - 12:11

Відео: YouTube/Animagrad Animation Studio

У мережі з'явився короткометражний анімаційний фільм "Голодний дух", присвячений 85-й річниці Голодомору в Україні.

У центрі сюжету - жінка, яка пережила Голодомор. Вона розповідає про те, як у 1932-33 роках її, маленьку дівчинку, переслідував Голодний дух.

&quot;Голодний дух&quot;: вийшов анімаційний фільм про Голодомор

Скріншот

"Фільм несе інформативний і соціальний характер, розкриває тему страшних часів Голодомору в Україні в 30-х роках XX століття", - йдеться в анотації.

Зазначимо, що стрічка створена авторами анімаційної студії Animagrad за замовленням Міністерства інформаційної політики.

&quot;Голодний дух&quot;: вийшов анімаційний фільм про Голодомор

Скріншот

Користувачі мережі вже оцінили відео. Деякі зізнаються, що під час перегляду мультфільму "так хотілося заплакати".

"Відео, яке бере за душу і не дає забути про часи, які пережили наші предки. Режисер молодець", - написала Марина Коцман.

"Це шедевр. Аж мурашки по шкірі пробігли. Так і пробирав на сльози", - додала ще одна дівчина.

&quot;Голодний дух&quot;: вийшов анімаційний фільм про Голодомор

Скріншот

Нагадаємо, що в березні студія Animagrad випустила мультфільм "Викрадена принцеса", який у жовтні став переможцем шостого Міжнародного кінофестивалю The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018).

Раніше ми писали про те, що українці назвали винних в організації Голодомору.

Відео: РБК-Україна

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