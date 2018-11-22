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"Голодный дух": вышел анимационный фильм о Голодоморе

STYLERЖизнь    22.11.2018 - 12:11

Видео: YouTube/Animagrad Animation Studio

В сети появился короткометражный анимационный фильм "Голодный дух", посвященный 85-й годовщине Голодомора в Украине. 

В центре сюжета - женщина, пережившая Голодомор. Она рассказывает о том, как в 1932-33 годах ее, маленькую девочку, преследовал Голодный дух.

&quot;Голодный дух&quot;: вышел анимационный фильм о Голодоморе

Скриншот

"Фильм несет информативный и социальный характер, раскрывает тему страшных времен Голодомора в Украине в 30-х годах XX столетия", - говорится в аннотации.

Отметим, что лента создана авторами анимационной студии Animagrad по заказу Министерства информационной политики.

&quot;Голодный дух&quot;: вышел анимационный фильм о Голодоморе

Скриншот

Пользователи  сети уже оценили видео. Некоторые признаются, что во время просмотра мультфильма "так хотелось заплакать".

"Видео, которое берет за душу и не дает забыть о временах, которые пережили наши предки. Режиссер молодец", - написала Марина Коцман.

"Это шедевр. Аж мурашки по коже пробежали. Так и пробирало на слезы", - добавила еще одна девушка.

&quot;Голодный дух&quot;: вышел анимационный фильм о Голодоморе

Скриншот

Напомним, что в марте студия Animagrad выпустила мультфильм "Викрадена принцеса", который в октябре стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018).

Ранее мы писали о том, что украинцы назвали виновных в организации Голодомора.

Видео: РБК-Украина

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