"Голодный дух": вышел анимационный фильм о Голодоморе

Видео: YouTube/Animagrad Animation Studio

В сети появился короткометражный анимационный фильм "Голодный дух", посвященный 85-й годовщине Голодомора в Украине.

В центре сюжета - женщина, пережившая Голодомор. Она рассказывает о том, как в 1932-33 годах ее, маленькую девочку, преследовал Голодный дух.

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"Фильм несет информативный и социальный характер, раскрывает тему страшных времен Голодомора в Украине в 30-х годах XX столетия", - говорится в аннотации.

Отметим, что лента создана авторами анимационной студии Animagrad по заказу Министерства информационной политики.

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Пользователи сети уже оценили видео. Некоторые признаются, что во время просмотра мультфильма "так хотелось заплакать".

"Видео, которое берет за душу и не дает забыть о временах, которые пережили наши предки. Режиссер молодец", - написала Марина Коцман.

"Это шедевр. Аж мурашки по коже пробежали. Так и пробирало на слезы", - добавила еще одна девушка.

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Напомним, что в марте студия Animagrad выпустила мультфильм "Викрадена принцеса", который в октябре стал победителем шестого Международного кинофестиваля The Richard Harris International Film Festival (RHIFF 2018).

Ранее мы писали о том, что украинцы назвали виновных в организации Голодомора.

Видео: РБК-Украина