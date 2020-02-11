Голос Москви на зарплати в Рада: ветеран АТО висловився на адресу Ківи

Ветеран розповів про погрози Ківи після бійки (колаж РБК-Україна)

Ветеран розповів подробиці бійки з Ківою в столичному ресторані

Скандал навколо бійки народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Іллі Ківи і ветерана АТО Михайла Маймана триває. На прес-конференції в Києві Майман розповів про систематичні погрози і переслідування з боку нардепа.

У прес-конференції також брав участь його адвокат, екс-нардеп Віталій Купрій, який поінформував про хід кримінальної справи, а також про агресивні дії Ківи, який зловживає службовим становищем і намагається залишитися безкарним.

Крім того, Майман розповів про інцидент в київському ресторані Моссо, і тому чому Ілля Ківа спровокував бійку, а потім повідомив в поліцію про напад на депутата. На думку ветерана, цим він двічі порушив закон - правопорядок в публічному місці і дав неправдиві свідчення.

"Ківа зайнятий фальсифікацією кримінальних справ на мене, мені систематично загрожують. Він говорив, що посадить мене в тюрму, що з його зв'язками даремно я це почав, хоча почав він. Всі бачили, що це він на мене напав, він до мене підійшов, він завдав першого удару, але завдяки тому, що у нього є депутатський мандат, він дзвонить в поліцію, розповідає, що напали на депутата, і відразу ж план перехоплення за участю всій поліції Києва ", - заявив ветеран.

При цьому Майман назвав Ківу "голосом Москви".

"Для мене це співробітник ФСБ, який знаходиться на зарплаті у Верховній Раді. Яким чином він туди потрапив з довідкою дебіла, я не розумію ", - додав Майман.

За словами ветерана, конфлікт з Ківою тягнеться вже кілька років. За його словами, будучи керівником департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, Ківа віддав наказ спалити фури, які не заплатять за проїзд в буферній зоні АТО.

"Ми відмовилися виконувати цей наказ. З того дня Ківа почав систематично переслідувати мене через свої зв'язки, що я навіть був змушений покинути Україну", - заявив Майман.

Раніше Майнмана розповів про те, як вони охороняли Києву всім батальйоном, і тому, що у нардепа наркозалежність.

Нагадаємо, 22 січня 2020 року в мережі з'явилося відео бійки Ківи з Майнманом в столичному ресторані Моссо. На ролику видно, як нардеп підійшов до Майману і вдарив його головою в обличчя. У відповідь отримав удар кулаком в обличчя. Інцидент завершився нападом охоронців Ківи на ветерана. За фактом бійки генпрокурор Руслан Рябошапка відкрив щодо нардепа кримінальне провадження.