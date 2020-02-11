Голос Москвы на зарплате в Рада: ветеран АТО высказался в адрес Кивы

Ветеран рассказал об угрозах Кивы после драки (коллаж РБК-Украина)

Ветеран рассказал подробности драки с Кивой в столичном ресторане

Скандал вокруг драки народного депутата от партии ”Оппозиционная платформа – За жизнь” Ильи Кивы и ветерана АТО Михаила Майдана продолжается. На пресс-конференции в Киеве Майман рассказал о систематических угрозах и преследовании со стороны нардепа.

В пресс-конференции также принимал участие его адвокат, экс-нардеп Виталий Куприй, который проинформировал о ходе уголовного дела, а также об агрессивных действиях Кивы, который злоупотребляет служебным положением и пытается остаться безнаказанным.

Кроме того, Майман рассказал об инциденте в киевском ресторане Моссо, и том почему Илья Кива спровоцировал драку, а затем сообщил в полицию о нападении на депутата. По мнению ветерана, этим он дважды нарушил закон - правопорядок в публичном месте и дал ложные показания.

”Кива занят фальсификацией уголовных дел на меня, мне систематически угрожают. Он говорил, что посадит меня в тюрьму, что с его связями зря я это начал, хотя начал он. Все видели, что это он на меня напал, он ко мне подошел, он нанес первый удар, но благодаря тому, что у него есть депутатский мандат, он звонит в полицию, рассказывает, что напали на депутата, и сразу же план перехват с участием всей полиции Киева”, - заявил ветеран.

При этом Майман назвал Киву ”голосом Москвы”.

”Для меня это сотрудник ФСБ, который находится на зарплате в Верховной Раде. Каким образом он туда попал со справкой дебила, я не понимаю”, - добавил Майман.

По словам ветерана, конфликт с Кивой тянется уже несколько лет. По его словам, будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, Кива отдал приказ сжечь фуры, которые не заплатят за проезд в буферной зоне АТО.

”Мы отказались исполнять этот приказ. С того дня Кива начал систематически преследовать меня через свои связи, что я даже был вынужден покинуть Украину”, - заявил Майман.

Ранее Майнман рассказал о том, как они охраняли Киеву всем батальоном, и том, что у нардепа наркозависимость.

Напомним, 22 января 2020 года в сети появилось видео драки Кивы с Майнманом в столичном ресторане Моссо. На ролике заметно, как нардеп подошел к Майману и ударил его головой в лицо. В ответ получил удар кулаком в лицо. Инцидент завершился нападением охранников Кивы на ветерана.

После того как Илья Кива подрался с ветераном, генпрокурор открыл уголовное производство в отношении народного депутата из фракции "ОПЗЖ" по факту нанесения телесных повреждений Михаилу Майману.