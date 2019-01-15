Як голосувати на виборах без місцевої прописки: інструкція

Ілюстративне фото (УНІАН)

Styler розповідає, як голосувати на виборах 31 березня не за місцем реєстраці

Вибори президента України відбудуться 31 березня. І як показує практика, не завжди усі виборці можуть віддати свій голос за улюбленого кандидата. Це пов'язано з тим, що чимало українців цього дня знаходяться не за місцем реєстрації їх проживання.

Ми вирішили підготувати інструкцію, яка допоможе вам зробити волевиявлення у тому населеному пункті, де ви проживаєте. Без місцевої прописки.

Перш за все потрібно з’ясувати, чи ви взагалі є у реєстрі виборців (перевірити).

Якщо ви маєте намір голосувати на виборах у іншому населеному пункті, то маєте з паспортом громадянина України звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, де потрібно буде подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати. Важливо підтвердити документально необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси (довідка з місця роботи, місця навчання, документ, який підтверджує право власності або оренди на житло, лист на відрядження, довідка з лікарні і навіть квиток "Укрзалізниці").

Ілюстративне фото (УНІАН)

Підставою для тимчасової зміни місця голосування може бути й проживання у своїх родичів (при підтвердженні родинних зав'язків).

Якщо ви вже тимчасово змінили своє місце голосування, але вам потрібно змінити його ще раз, то спершу необхідно звернутися до органу ДРВ, у який зверталась попередньо, й анулювати наказ про тимчасову зміну місця голосування. Лише після цього (за потребою) можна змінювати його ще раз. Ну, або ж голосувати за місцем реєстрації.

Якщо ваша виборча адреса знаходиться на тимчасово окупованих територіях, ви можете не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця їх голосування.

Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Зауважимо, що це все потрібно зробити не пізніше, ніж за 5 днів до дати виборів, тобто, до 26 березня. Але варто не затягувати зі зверненням до ДРВ.

Нагадаємо, мешканці непідконтрольної частини Донбасу зможуть проголосувати на виборах президента нарівні з усіма громадянами України.