Как голосовать на выборах без местной прописки: инструкция

Иллюстративное фото (УНИАН)

Styler рассказывает, как голосовать на выборах 31 марта не по месту регистрации

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. И как показывает практика, не всегда все избиратели могут отдать свой голос за любимого кандидата. Это связано с тем, что немало украинцев в этот день находятся не по месту регистрации их проживания.

Мы решили подготовить инструкцию, которая поможет вам сделать волеизъявление в том населенном пункте, где вы проживаете. Без местной прописки.

Прежде всего нужно выяснить, есть ли вы вообще в реестре избирателей (проверьте).

Если вы намерены голосовать на выборах в другом населенном пункте, то можете с паспортом гражданина Украины обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей, где нужно будет подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому желаете проголосовать. Важно документально подтвердить необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса (справка с места работы, места учебы, документ, который подтверждает право собственности или аренды на жилье, командировочный лист, справка из больницы и даже билет "Укрзализныци").

Иллюстративное фото (УНИАН)

Основанием для временного изменения места голосования может быть и проживание у своих родственников (при подтверждении родственных связей).

Если вы уже временно изменили место голосования, но вам нужно сменить его еще раз, то сначала необходимо обратиться в орган ГРИ, в который обращалась предварительно, и аннулировать приказ о временном изменении места голосования. Лишь после этого (по необходимости) можно менять его еще раз. Ну, или же голосовать по месту регистрации.

Если ваш избирательный адрес находится на временно оккупированных территориях, вы можете не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Заметим, что это все нужно сделать не позднее, чем за 5 дней до даты выборов, то есть, до 26 марта. Но не стоит затягивать с обращением в ГРИ.

Напомним, жители неподконтрольной части Донбасса смогут проголосовать на выборах президента наравне со всеми гражданами Украины.