Как голосовать на выборах без местной прописки: инструкция
Иллюстративное фото (УНИАН)
Styler рассказывает, как голосовать на выборах 31 марта не по месту регистрации
Выборы президента Украины состоятся 31 марта. И как показывает практика, не всегда все избиратели могут отдать свой голос за любимого кандидата. Это связано с тем, что немало украинцев в этот день находятся не по месту регистрации их проживания.
Мы решили подготовить инструкцию, которая поможет вам сделать волеизъявление в том населенном пункте, где вы проживаете. Без местной прописки.
- Прежде всего нужно выяснить, есть ли вы вообще в реестре избирателей (проверьте).
- Если вы намерены голосовать на выборах в другом населенном пункте, то можете с паспортом гражданина Украины обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей, где нужно будет подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому желаете проголосовать. Важно документально подтвердить необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса (справка с места работы, места учебы, документ, который подтверждает право собственности или аренды на жилье, командировочный лист, справка из больницы и даже билет "Укрзализныци").
Иллюстративное фото (УНИАН)
- Основанием для временного изменения места голосования может быть и проживание у своих родственников (при подтверждении родственных связей).
- Если вы уже временно изменили место голосования, но вам нужно сменить его еще раз, то сначала необходимо обратиться в орган ГРИ, в который обращалась предварительно, и аннулировать приказ о временном изменении места голосования. Лишь после этого (по необходимости) можно менять его еще раз. Ну, или же голосовать по месту регистрации.
- Если ваш избирательный адрес находится на временно оккупированных территориях, вы можете не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.
Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)
Заметим, что это все нужно сделать не позднее, чем за 5 дней до даты выборов, то есть, до 26 марта. Но не стоит затягивать с обращением в ГРИ.
Напомним, жители неподконтрольной части Донбасса смогут проголосовать на выборах президента наравне со всеми гражданами Украины.
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