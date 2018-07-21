Google змусили видавати фото Трампа за запитом idiot

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Користувачам вдалося обдурити пошукового робота

Користувачам мережі вдалося досягти вдалої маніпуляції пошуковим роботом Google, в результаті чого зображення президента США Дональда Трампа почало видавати за запитом idiot. Про це пише Fortune.

Так, інцидент пов'язаний з піснею American Idiot, яку користувачі почали активно шукати під час приїзду американського президента до Великобританії. Це стало своєрідною формою протесту британців проти візиту Трампа в їх країну.

Така тактика називається "бомбардування Google". А перша з них стала відома ще в 1991-му році, коли пошук "більшого зла, ніж сам сатана" почав видавати сайт Mircosoft.

Звернемо увагу, що "жарт" перестає працювати, коли люди припиняють шукати відповідну фразу в пошуковику. Однак не виключено, що президент США може отримати нові приводи для подібних "розіграшів".

Фото: приклад пошукового запиту

До речі, президент США Дональд Трамп звинуватив представників засобів масової інформації у лицемірстві. Про це Дональд Трамп написав у своєму Twitter. Так, він обурився критикою на його адресу за м'якість при зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Трамп у свою чергу вважає, що вів себе дипломатично.

Як повідомлялося раніше, Білий дім не планує підтримувати пропозицію Росії щодо референдуму на Донбасі після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним в Гельсінкі.

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