Google заставили выдавать фото Трампа по запросу idiot

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Пользователям удалось обмануть поискового робота

Пользователям сети удалось достичь удачной манипуляции поисковым роботом Google, в результате чего изображение президента США Дональда Трампа начало выдавать по запросу idiot. Об этом пишет Fortune.

Так, инцидент связан с песней American Idiot, которую пользователи начали активно искать во время приезда американского президента в Великобританию. Это стало своеобразной формой протеста британцев против визита Трампа в их страну.

Подобная тактика называется "бомбардирование Google". А первая из них стала известна еще в 1991-м году, когда поиск "большего зла, чем сам сатана" начал выдавать сайт Mircosoft.

Обратим внимание, что "шутка" перестает работать, когда люди прекращают искать соответствующую фразу в поисковике. Однако не исключено, что президент США может получить новые поводы для подобных "розыгрышей".

Фото: пример поискового запроса

Кстати, президент США Дональд Трамп обвинил представителей средств массовой информации в лицемерии. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter. Так, он возмутился критикой в его адрес за мягкость при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп в свою очередь считает, что вел себя дипломатично.

Как сообщалось ранее, Белый дом не планирует поддерживать предложение России относительно референдума на Донбассе после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки.

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