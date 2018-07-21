Google заставили выдавать фото Трампа по запросу idiot

Пользователям удалось обмануть поискового робота
Пользователям сети удалось достичь удачной манипуляции поисковым роботом Google, в результате чего изображение президента США Дональда Трампа начало выдавать по запросу idiot. Об этом пишет Fortune.
Так, инцидент связан с песней American Idiot, которую пользователи начали активно искать во время приезда американского президента в Великобританию. Это стало своеобразной формой протеста британцев против визита Трампа в их страну.
Подобная тактика называется "бомбардирование Google". А первая из них стала известна еще в 1991-м году, когда поиск "большего зла, чем сам сатана" начал выдавать сайт Mircosoft.
Обратим внимание, что "шутка" перестает работать, когда люди прекращают искать соответствующую фразу в поисковике. Однако не исключено, что президент США может получить новые поводы для подобных "розыгрышей".
Фото: пример поискового запроса
Кстати, президент США Дональд Трамп обвинил представителей средств массовой информации в лицемерии. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter. Так, он возмутился критикой в его адрес за мягкость при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трамп в свою очередь считает, что вел себя дипломатично.
Как сообщалось ранее, Белый дом не планирует поддерживать предложение России относительно референдума на Донбассе после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки.
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