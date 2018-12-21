"Набагато більше приводів випити": розкрита цікава деталь про українців

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Соціологи дізналися, як змінилися українці за останні роки

Українці стали вищими, почали менше курити і пити. Про це розповів заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха.

В інтерв'ю "Укрінформу" він зазначив, що з початку спостережень (з 2002 року) українці виросли на 2,5 см. Так, середній зріст на початку 2000-х був 168 см, а зараз - 170,5 см. При цьому, ще у 2012 році середній зріст жителів України був 169 см. Експерт каже, що так відбувається у всіх цивілізованих країнах - люди стають вищими і важчими.

"І ось ми в цьому сенсі у світовому тренді", - зазначив Головаха.

Також українці стали менше курити (раніше курців було 22%, зараз - 17%). А ще у країні сформувалася культура вживання алкоголю, хоч це і не впливає на кількість питущих.

"Враховуючи, що стресів стало більше, ми повинні були б більше пити. У нас набагато більше приводів випити, щоб зняти напругу... Очевидно, якась культура вживання алкоголю вже сформувалася. Це означає, що все-таки люди по-іншому знімають стрес. Так що теж добре", - підкреслив Він.

Нагадаємо, що більшість громадян проти повернення в Україну до 2014 року.

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