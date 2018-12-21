"Гораздо больше поводов выпить": раскрыта интересная деталь об украинцах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Социологи узнали, как изменились украинцы за последние годы

Украинцы стали более высокими, начали меньше курить и пить. Об этом рассказал заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Евгений Головаха.

В интервью "Укринформу" он отметил, что с начала наблюдений (с 2002 года) украинцы выросли на 2,5 см. Так, средний рост в начале 2000-х был 168 см, а сейчас - 170,5 см. При этом, еще в 2012 году средний рост жителей Украины был 169 см. Эксперт говорит, что так происходит во всех цивилизованных странах - люди становятся выше и тяжелее.

"И вот мы в этом смысле в мировом тренде", - отметил Головаха.

Также украинцы стали меньше курить (раньше курящих было 22%, сейчас - 17%). А еще в стране сформировалась культура употребления алкоголя, хоть это и не влияет на количество пьющих.

"Учитывая, что стрессов стало больше, мы должны были бы больше пить. У нас гораздо больше поводов выпить, чтобы снять напряжение... Очевидно, какая-то культура употребления алкоголя уже сформировалась. Это означает, что все-таки люди по-другому снимают стресс. Так что тоже хорошо", - подчеркнул Головаха.

Напомним, что большинство граждан против возврата в Украину до 2014 года.

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