Гордон взяв інтерв'ю у Гиркина: хто це такий і чому він скандальний

Журналіст Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у скандального ватажка бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркина (Стрєлкова). Вся бесіда була записана за допомогою Skype. Як пояснив Дмитро Гордон, він зробив це інтерв'ю, оскільки вважає його символом і одним з головних дійових осіб російської агресії на Донбасі. Хто такий Ігор Гіркин насправді – читайте в Styler.

Ігор Всеволодович Гіркин народився 17 грудня 1970 року в Москві. З 1996 по 2013 рік був співробітником ФСБ Росії. З 2014 року став керівником проєкту "Новоросія". Військовий на пенсії.

Брав участь у військових конфліктах у Придністров'ї та Боснії, а також у двох чеченських компаніях. За даними правозахисників, Гіркин мав відношення до викрадення і вбивства місцевих жителів у Чечні.

Ігор Стрєлков, він же Гіркин, став відомий після військових дій на Донбасі. Він керував незаконними військовими угрупованнями в Слов'янську, а потім проголосив себе міністром оборони фейкової республіки "ДНР". Неодноразово в інтерв'ю Гіркин зізнавався, що його дії на Донбасі зіграли вирішальну роль в тому, що там стався військовий конфлікт. За його наказом терористи захопили Слов'янськ 12 квітня 2014 року. Пізніше зі своїми поплічниками він перебрався до Донецька, а в кінці літа він склав з себе всі повноваження і поїхав у Росію.

Крім того, він неодноразово бував в Україні до 2014 року і брав участь в організації анексії Кримського півострова. Під час захоплення Криму він був радником голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова.

Гіркин в Україні перебуває в розшуку, йому висунуто підозри по багатьом статтям, в тому числі створення терористичної групи, масові заворушення, терористичні акти, захоплення державних будівель. США і ЄС наклали на Гіркина санкції, і він фігурує одним із чотирьох підозрюваних у справі про катастрофу малайзійського Boeing 777 на Донбасі в липні 2014 року.

Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у Гіркина

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилися докази того, що на Донбасі обстрілюють українських бійців снайпери ФСБ.