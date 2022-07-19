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Гіркі кабачки їсти небезпечно? Звідки береться неприємний смак і що з ним можна зробити

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Вівторок 19 липня 2022 17:09
Гіркі кабачки їсти небезпечно? Звідки береться неприємний смак і що з ним можна зробити Фото: Чи можна їсти гіркі кабачки (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

До гіркоти в огірках люди ставляться спокійно, хоча це викликає досаду і засмучення. А ось гіркі кабачки трапляються набагато рідше. Причинами гіркоти стає неправильне вирощування і зберігання.

Які помилки ведуть до гіркоти в кабачках і чи варто вживати їх потім в їжу - читайте в матеріалі нижче.

Гіркота в кабачках особливо гостра і її порівнюють з полином. Позбутися від цього присмаку дуже важко. Фахівці стверджують, що гіркоту дає куркубітацин, який накопичується у всіх овочах сімейства гарбузових.

Причини появи гіркоти

Куркубітацин з'являється через недостатню кількість вологи під час дозрівання кабачків. Особливо небезпечно, коли грунт довго була сухою, а потім її почало заливати водою у великому обсязі.

Також гіркота може з'явитися через частого і рясного поливу кабачків - надлишку вологи. При великій кількості вологи може навіть з'явитися грибок, і весь урожай загине.

Експерти рекомендують в прохолодні, і похмурі дні поливати кабачки раз в 5 днів і не лити воду на листя. У спекотні дні - раз на дві доби, рано вранці або пізно ввечері.

Гіркота може з'явитися і при нестачі сонячного світла, оскільки кабачкам сонце дуже потрібно.

Ще одна причина - надлишок добрив, особливо мінеральних. Саме вони ведуть до вироблення куркубітацину.

Якщо ж ви вирощували кабачки за всіма правилами, а вони все одно гіркі, то справа у неправильному зберіганні. Свіжі кабачки можна зберігати не більше двох тижнів.

Зрілі кабачки - до 6 місяців, але їх потрібно розмістити на горищі або веранді. А ось в підвалі або шафі, де темно і сиро, вони швидко почнуть гірчити.

Ну й остання причина - невідповідний грунт для вирощування кабачків.

Чи можна їсти гіркі кабачки

Куркубітін має дуже сильну гіркоту, як у полину. Такі кабачки не годяться ні в їжу, ні на ікру, ні для консервації.

Ця речовина використовується в народній медицині та допомагає лікувати пухлини, виводить гельмінти, ще корисно при захворюваннях бронхів і виводить мокроту. А також чистить кровоносні судини та допомагає в профілактиці анемії.

У зовсім невеликих кількостях їсти такі кабачки можна, але у великих - це дуже небезпечно для здоров'я.

Куркубітин - це токсична речовина, і в організмі накопичується. Через деякий час може викликати небезпечні стану - від нудоти, блювоти та запаморочення до гастриту або виразки. Тому вживати гіркі кабачки в їжу не варто.

Як прибрати гіркоту з кабачків

Фахівці закликають добре подумати, перш ніж вживати гіркі кабачки в їжу, бо це дуже небезпечно. І якщо ви вирішили ризикнути, то після обробки кабачки потрібно відразу вжити в їжу. Консервувати такі кабачки не можна.

У критичних ситуаціях є кілька способів, які допоможуть прибрати гіркоту з овоча.

Солона вода. Поріжте кабачок на шматочки та складіть в миску. Розчиніть 2 ст. ложки солі на 900 мл води. Занурте туди овоч і можна накрити кришкою і зверху притиснути важким. Залиште на 30-40 хвилин. При готуванні овоч не соліть.

Солі. Поріжте кабачки шматочками, складіть в друшляк. Зверху посипте сіллю - вона буде сприяти виділенню соку і гіркоту піде разом з ним. Залиште кабачки на пару годин, а потім промийте і просушіть.

Сметана. Якщо гіркота не дуже сильна, то залийте порізаний кабачок сметанним маринадом.

Варіння. Відваріть кабачки пару хвилин в киплячій воді.

Гіркота після приготування

Якщо до приготування страви з кабачків овоч не гірчить, а потім придбав неприємний присмак, то справа не в кабачках.

Неприємний присмак гіркоти може з'явитися через згірклу олію - кабачки вбирають жири й це вплине на смак.

Не люблять кабачки використання пекучого перцю. Навіть невелика кількість в стравах може додати не тільки гостроту, але і гіркоту овочу.

До речі, раніше ми писали про те, як можна зберігати огірки в холодильнику до двох місяців.

А ще розповідали про те, як зберігати моркву всю зиму у квартирі.

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