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Як зберігати моркву в квартирі всю зиму: не згниє і не проросте

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П'ятниця 15 липня 2022 15:34
Як зберігати моркву в квартирі всю зиму: не згниє і не проросте Фото: Як зберігати моркву в квартирі (pixabay com)
Автор: Анна Шиканова

Запастися морквиною на всю зиму дуже складно жителям звичайної квартири, якщо немає підвалу, льоху або прохолодного балкона. Через неправильне зберігання овочі починають в'янути, гнити або проростати.

Однак є способи, які допоможуть вам зберігати моркву всю зиму без комори, підвалу або льоху. Як це зробити - читайте в матеріалі нижче.

Підготовка моркви

Переберіть всі овочі, розсортуйте на великі та дрібні - їх потрібно зберігати окремо. Всі морквини з ушкодженнями, м'які та поламані - відкладайте для швидкого вживання.

Перед тривалим зберіганням морква мити не можна. Потрібно тільки очистити бадилля і струсити землю.

Підготовлену моркву потрібно добре провітрити та ретельно просушити, але без прямого попадання сонячних променів.

Де зберігати моркву

Вважається, що оптимальна температура для зберігання моркви від 0 до 2 градусів тепла. Тому запаси можуть перебувати в підвалі, гаражі або погребі.

Але підійде і балкон у звичайній квартирі, якщо там температура взимку не опускається до морозів.

У чому зберігати моркву

Візьміть велику емальовану каструлю, покладіть в неї вертикально сухі та чисті коренеплоди, зверху прикрийте тканиною і закрийте кришкою. Поставте в сухе і прохолодне місце.

Можна зберігати моркву в мішках - поліетиленових або полотняних. Щоб морква не проростала, пересипте її в мішках свіжою тирсою і цибулевим лушпинням. Мішки поставте в темний куток і тримайте їх відкритими.

Моркву також зберігають в ящиках - укладають на відстані одна від одної та пересипають хвойною тирсою. Тирса повинна бути свіжа та торішню використовувати не рекомендується. Якщо будете зберігати на балконі - на зиму кутайте старою ковдрою.

Як зберігати моркву в квартирі всю зиму: не згниє і не проросте

Моркву можна зберігати в тирсі (фото: facebook.com)

За таким же принципом можна використовувати часникове і цибулеве лушпиння. Вони запобігають гниттю овочів.

У ящики деякі садівники насипають пісок - він тримає постійну температуру і зменшує випаровування вологи. Потрібно насипати злегка вологий пісок на дно на 4-5 см, потім укласти моркву так, щоб вона не торкалася одну одної й зверху засипати піском.

Постарайтеся на один ящик брати не більше 20 кг моркви. Пісок можна змішати з золою - це допоможе довше зберігати овочі.

А можна зберігати моркву в глині - вона буде брудна, але може зберігатися до 9 місяців. Розведіть у відрі з теплою водою глину до стану сметани.

Дно ящика застеліть плівкою і залийте масою. Покладіть шар овочів. Коли рідка глина підсохне - залийте ще один шар глини з морквою.

Як зберігати моркву в квартирі всю зиму: не згниє і не проросте

Морква можна зберігати в піску (фото: facebook.com)

Як зберігати моркву короткостроково

У вас залишилася морква, яка була пошкоджена під час збору врожаю або ж вона розламалася на половини. Ретельно вимийте та обріжте корінці.

Потім обмотайте харчової стрейч-плівкою та укладайте так, щоб плоди не стикалися. Так можна зберігати до двох місяців.

Моркву можна обробити парафіном. Розтопіть його в каструлі, опустіть в каструлю - промиту і висушену моркву. Дайте охолонути. Таку морквину можна зберігати на балконі до 4 місяців.

Морква в холодильнику і морозилці

У холодильнику моркву можна зберігати суху, чисту і без бадилля - в невеликих герметичних пакетах. Таку морква просто складіть в ящики для овочів.

А ще можна відразу зробити порційні контейнери або пакети - їх можна зберігати в холодильнику або заготовити на зиму в морозилці.

Як зберігати моркву в квартирі всю зиму: не згниє і не проросте

Моркву можна зберігати в морозилці (фото: facebook.com)

Натріть моркву на тертці або наріжте кружальцями. Розділіть на порції та складіть в пакетики. Морква можна використовувати й в спеціальних наборах овочів, а можна заморозити окремо.

До речі, можна просто помити, почистити та заморозити моркву цілком - так її теж можна зберігати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які нюанси потрібно знати про заморожування овочів на зиму.

А також ми писали про те, чи можна заморозити на зиму гриби і як це зробити.

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