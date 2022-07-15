Как хранить морковь в квартире всю зиму: не сгниет и не прорастет

Запастись морковкой на всю зиму очень сложно жителям обычной квартиры, если нет подвала, погреба или прохладного балкона. Из-за неправильного хранения овощи начинают вянуть, гнить или прорастать.

Однако есть способы, которые помогут вам хранить морковь всю зиму без кладовки, подвала или погреба. Как это сделать - читайте в материале ниже.

Подготовка моркови

Переберите все овощи, рассортируйте на крупные и мелкие - их нужно хранить отдельно. Все морковки с повреждениями, мягкие и поломанные - откладывайте для быстрого употребления.

Перед длительным хранением морковь мыть нельзя. Нужно только очистить ботву и стряхнуть землю.

Подготовленную морковь нужно хорошо проветрить и тщательно просушить, но без прямого попадания солнечных лучей.

Где хранить морковь

Считается, что оптимальная температура для хранения моркови от 0 до 2 градусов тепла. Поэтому запасы могут находиться в подвале, гараже или погребе.

Но подойдет и балкон в обычной квартире, если там температура зимой не опускается до морозов.

В чем хранить морковь

Возьмите большую эмалированную кастрюлю, уложите в нее вертикально сухие и чистые корнеплоды, сверху прикройте тканью и закройте крышкой. Поставьте в сухое и прохладное место.

Можно хранить морковь в мешках - полиэтиленовых или холщовых. Чтобы морковь не прорастала, пересыпьте ее в мешках свежими опилками и луковой шелухой. Мешки поставьте в темный угол и держите их открытыми.

Морковь также хранят в ящиках - укладывают на расстоянии друг от друга и пересыпают хвойными опилками. Опилки должны быть свежие и прошлогодние использовать не рекомендуется. Если будете хранить на балконе - на зиму кутайте старым одеялом.

Морковь можно хранить в опилках (фото: facebook.com)

По такому же принципу можно использовать чесночную и луковую шелуху. Они предотвращают гниение овощей.

В ящики некоторые садоводы насыпают песок - он держит постоянную температуру и уменьшает испарение влаги. Нужно насыпать слегка влажный песок на дно на 4-5 см, потом уложить морковь так, чтобы она не касалась друг друга и сверху засыпать песком.

Постарайтесь на один ящик брать не более 20 кг моркови. Песок можно смешать с золой - это поможет дольше хранить овощи.

А можно хранить морковь в глине - она будет грязная, но может храниться до 9 месяцев. Разведите в ведре с теплой водой глину до состояния сметаны.

Дно ящика застелите пленкой и залейте массой. Уложите слой овощей. Когда жидкая глина подсохнет - залейте еще один слой глины с морковью.

Морковь можно хранить в песке (фото: facebook.com)

Как хранить морковь краткосрочно

У вас осталась морковь, которая была повреждена во время сбора урожая или же она разломалась на половины. Тщательно вымойте и обрежьте корешки.

Потом обмотайте пищевой стрейч-пленкой и укладывайте так, чтобы плоды не соприкасались. Так можно хранить до двух месяцев.

Морковь можно обработать парафином. Растопите его в кастрюле, опустите в кастрюлю - промытую и высушенную морковку. Дайте остыть. Такую морковку можно хранить на балконе до 4 месяцев.

Морковь в холодильнике и морозилке

В холодильнике морковь можно хранить сухую, чистую и без ботвы - в небольших герметичных пакетах. Такую морковь просто сложите в ящики для овощей.

А еще можно сразу сделать порционные контейнеры или пакеты - их можно хранить в холодильнике или заготовить на зиму в морозилке.

Морковь можно хранить в морозилке (фото: facebook.com)

Натрите морковь на терке или нарежьте кружочками. Разделите на порции и сложите в пакетики. Морковь можно использовать и в специальных наборах овощей, а можно заморозить отдельно.

Кстати, можно просто помыть, почистить и заморозить морковь целиком - так ее тоже можно хранить.